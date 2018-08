GAZETA BANKOWA: Nowy porządek

Na naszych oczach rodzi się nowy światowy ład, w ramach którego rola Rosji spada, a Polska ma szansę stać się gwarantem stabilności w regionie – pisze Jerzy Bielewicz w „Gazecie Bankowej”

Po święcie związanym z mistrzostwami świata w piłce nożnej Putina czeka gorzki powrót do szarej rzeczywistości Rosji. Tuż przed Mundialem zapowiedział bowiem podwyższenie wieku emerytalnego i znaczne podniesienie stawki podatku VAT. Nietrudno przewidzieć reakcję rosyjskiego społeczeństwa, które jak dotąd pokornie znosiło obniżenie realnych zarobków o ponad 20 proc. na przestrzeni ostatnich czterech lat. A lepiej nie będzie! Może być tylko gorzej, skoro brakuje środków na… zbrojenia, nie wspominając o takich błahostkach, jak podtrzymanie płynności systemu finansowego państwa!

Putin jak ognia boi się amerykańskich sankcji wymierzonych w gazociąg Nord Stream 2 i w te firmy z Europy Zachodniej, które jak dotąd gotowe są, by współfinansować ten projekt. Dlaczego? Gdyż takie sankcje znacznie pomniejszą długoterminowe przychody ze sprzedaży gazu i ropy naftowej. Putinowska propaganda chytrze podsuwa narrację, że w zamian za wolną rękę przy budowie Gazociągu Północnego, Rosja gotowa byłaby poświęcić Iran i zapewnić bezpieczeństwo państwu Izrael. Jednak w realnej polityce sprawy mają się dokładnie na odwrót. Wypowiedzenie przez USA układu z Iranem przybliża moment nałożenia sankcji na Nord Stream 2 i finansujące ten projekt zachodnie firmy, bowiem to właśnie te firmy i ta Rosja okazały się beneficjentami krótkotrwałego ocieplenia w relacjach USA-Iran. To przecież właśnie Rosja dzierży obecnie większość nowych licencji wydobywczych ze złóż gazu i ropy położonych w Iranie!

Nowy bipolarny ład już bez Rosji

Na naszych oczach w sposób niezwykle dynamiczny rodzi się nowy światowy ład, w którym Rosja sprowadzona zostanie do pośledniej roli. Proces ten trwa od rozpadu Związku Radzieckiego, poprzez postępującą utratę wpływów następcy prawnego w Azji Środkowej oraz Europie Środkowej i Wschodniej, a także bezwzględne podporządkowanie Chinom na Dalekim Wschodzie. To właśnie Chiny przejmują przywództwo „Wschodu”, podczas gdy USA pozostaje liderem „Zachodu”. Co prawda Putin opowiada ciągle o multilateralnym świecie, lecz realna polityka przez wieki historii nie znajduje przykładów na takie rozwiązania sprawdzone w praktyce… Prosty, stary dwubiegunowy porządek świata wraca, ale już bez… Rosji. (….)

Polska racja stanu, czyli bezpieczeństwo przede wszystkim

Rząd zjednoczonej prawicy zacieśnił w ciągu niespełna dwu lat współpracę z USA. Od ponad roku stacjonują w naszym kraju żołnierze US Army. Już wkrótce ta obecność zostanie być może usankcjonowana i utrwalona poprzez dwustronne porozumienie między obu krajami. Polska ma też dostęp do najnowocześniejszych systemów obrony powietrznej wraz z zakupem rakiet i wyrzutni Patriot.

Gospodarka mimo perturbacji i napięć w strefie euro i UE rozwija się nadspodziewanie szybko. Realizowane są wielkie projekty infrastrukturalne o znaczeniu strategicznym, jak: Centralny Port Komunikacyjny, Baltic Pipe, gazoport, ciągi komunikacyjne – Via Carpatia, Rail Baltica czy droga wodna przez Mierzeję Wiślaną. Taki niezakłócony rozwój nie byłby możliwy bez parasola ochronnego USA i poczucia bezpieczeństwa, które daje komfort do należytego dbania o własne interesy narodowe. Co więcej, każda udana i śmiała inwestycja zwiększa jeszcze bardziej nasze bezpieczeństwo w niespokojnym otoczeniu.

Niezwykle doniosłe, historyczne wręcz znaczenie niesie z sobą projekt Trójmorza wspierany przez prezydenta Trumpa i USA. Za jego sprawą możemy, jeśli uda się nam utrzymać dotychczasowy kierunek działań, stać się gwarantem stabilności w regionie, a także eksporterem bezpieczeństwa zarówno w sferze militarnej, ale także w szeroko pojętym sektorze energetycznym i surowcowym. Zatem polską strategię w nadchodzących latach można określić w sposób niezwykle prosty: od bezpieczeństwa do rozwoju i vice versa poprzez rozwój do bezpieczeństwa.

Po szczycie NATO i rozmowach Trump-Putin należy podjąć zdwojony dyplomatyczny wysiłek, by na forum międzynarodowym wskazać naszym partnerom z Europy polityczne i gospodarcze zagrożenie, a w kontekście doświadczeń historii znaczenie strategicznej współpracy między Niemcami a Rosją w sektorze energetycznym oraz destrukcyjny charakter projektu Nord Stream 2, nie tylko dla UE, ale także dla państw Trójmorza doświadczonych podwójnie przez niemiecki nazizm i sowiecki komunizm. Zaniechanie tego projektu i jego finansowania przez zachodnie koncerny byłoby gwarantem rozwoju i stabilności regionu także Międzymorza, bowiem z biegiem czasu do wspólnej przestrzeni gospodarczej mogłaby przystąpić również Ukraina. Zwiastunem, że i ten scenariusz nabiera konkretnego kształtu może być decyzja rządu Petra Poroszenko o budowie szlaku komunikacyjnego Odessa–Lwów i dalej do granicy z Polską.

Jerzy Bielewicz

