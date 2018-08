Polski boom turystyczny

Blisko 4 mln Polaków wyjechało na wakacje z biurami podróży w pierwszym półroczu br.; to o ponad 14 proc. więcej, niż w analogicznym okresie 2017 r. - poinformował Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Jak dodano, wycieczki czarterowe wykupiło 1,4 mln turystów, aż o 36 proc. więcej niż przed rokiem.

„Najczęściej jednak Polacy decydowali się na wyjazdy krajowe i do państw ościennych; łącznie skorzystało z nich ponad 2 miliony turystów” - wynika z najnowszego podsumowania Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

TFG podał, że najwięcej wycieczek zostało sprzedanych w okresie od kwietnia do czerwca oraz w styczniu.

„Tegoroczny styczeń był rekordowy, jeżeli chodzi o wzrost liczby sprzedanych wycieczek. Biura podróży odnotowały tu ponad 50 proc. dynamikę w stosunku do danych ze stycznia 2017 roku. A to może oznaczać, że touroperatorom udało się zainteresować klientów ofertami +first minute” - powiedziała cytowana w komunikacie Małgorzata Ślepowrońska z zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w ramach którego funkcjonuje TFG.

Z danych TFG wynika, że łącznie biura podróży zawarły w pierwszym półroczu tego roku 1,3 miliona umów z klientami. Przy czym 45 proc. z nich dotyczyło wyjazdów na terenie Polski i krajów sąsiednich, 38 proc. wyjazdów do krajów europejskich i pozaeuropejskich z transportem lotniczym, czarterowym, a pozostałe blisko 17 proc. - również wyjazdów zagranicznych, ale bez transportu czarterami.

„Obserwujemy ostatnio interesujący nowy trend: biura podróży coraz częściej zawierają umowy obejmujące mniejszą liczbę osób. Dane pokazują spadek liczby klientów przypadających na jedną wycieczkę. A to potencjalnie może oznaczać, że biura podróży postanowiły zawalczyć również o młodych, podróżujących nie z rodziną, ale samodzielnie lub w gronie znajomych i zaczęły adresować do nich swoją ofertę” - powiedziała cytowana w komunikacie dyrektor TFG Renata Mentlewicz.

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny działa od grudnia 2016 roku. Fundusz gwarantuje dodatkowe środki na wypadek niewypłacalności przedsiębiorcy turystycznego (podstawowe pochodzą z gwarancji wykupowanych bezpośrednio przez biura podróży), w sytuacji gdy touroperator nie może zapewnić kontynuacji imprezy turystycznej lub powrotu swoich klientów do kraju, a środki z I filaru okazują się niewystarczające, lub gdy środki z zabezpieczenia finansowego biura podróży nie wystarczają na pokrycie wszystkich roszczeń zgłoszonych przez jego klientów w związku z niezrealizowanymi wyjazdami (w całości lub części).

Fundusz gromadzi środki na ten cel ze składek uiszczanych przez touroperatorów. Na koniec czerwca 2018 roku na koncie TFG znajdowało się 67 mln złotych na potencjalne wypłaty dla klientów na wypadek niewypłacalności biura podróży. Blisko 80 procent tej sumy pochodzi ze składek za zagraniczne wycieczki czarterowe.

PAP, sek