Oprocentowanie obligacji detalicznych bez zmian

Ministerstwo Finansów postanowiło utrzymać oprocentowanie obligacji detalicznych we wrześniu 2018 r. bez zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca br.

Warunki wrześniowej oferty pozostają niezmienione w stosunku do sierpnia. 3-miesięczne i 2- letnie obligacje oszczędnościowe będzie można nabywać z oprocentowaniem na poziomie odpowiednio 1,50 proc. i 2,10 proc.. Oferta obligacji indeksowanych do inflacji tj. 4- i 10-letnich pozwala uzyskać oprocentowanie odpowiednio 2,40 proc. oraz 2,70 proc. w pierwszym roku oszczędzania. Konstrukcja tych obligacji gwarantuje osiągnięcie realnego zysku bez względu na wzrost inflacji. Tak jest też w przypadku obligacji rodzinnych. Beneficjenci programu Rodzina 500+ mogą kupić obligacje sześcioletnie z oprocentowaniem w wysokości 2,80 proc., a dwunastoletnie 3,20 proc. - powiedział wiceminister finansów Piotr Nowak.

Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosi 1,50 proc. w skali roku, a 2-letnich papierów skarbowych 2,10 proc.. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio: 2,20 proc. dla 3-latek, 2,40 proc. dla 4-latek oraz 2,70 proc. dla 10-latek.

Dla papierów 3-letnich oprocentowanie wyliczane jest co pół roku w oparciu o wartość sześciomiesięcznej stopy procentowej, po której banki pożyczają sobie pieniądze. W przypadku obligacji 4-letnich oprocentowanie ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży - utrzymanej na poziomie 1,25 proc.. Ten sam mechanizm, co dla 4-letnich, obowiązuje w przypadku obligacji 10- letnich. Dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie czasowym wyższa jest jednak wysokość marży, która wynosi 1,50 proc..

6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 500+” oprocentowane są odpowiednio 2,80 proc. i 3,20 proc. w pierwszym roku oszczędzania. Oprocentowanie obligacji rodzinnych, ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży wynoszącej 1,75 proc. dla obligacji 6-letnich oraz 2 proc. dla 12-letnich.

Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO Bank Polski i właśnie w placówkach tego banku oraz punktach obsługi klientów Domu Maklerskiego PKO BP można nabywać obligacje. Możliwy jest też zakup przez telefon i internet.

ISBNews, MS