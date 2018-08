"Szybka Ścieżka" kieruje gospodarkę na innowacyjne tory

Te projekty mogą nadać polskiej gospodarce nowy kształt – powiedział Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego podczas oficjalnego podpisania umowy na finansowanie projektu SDNbox firmy Exatel przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. - Prawie trzy lata temu rząd przyjął Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jej celem jest przestawienie gospodarki na nowe tory. Ta strategia przynosi już efekty – dodał

Chodzi nam o budowę nowoczesnej gospodarki opartej o nowoczesne technologie, opartej o innowacje i o osiągnięcia polskich naukowców. Elementem tej strategii są projekty NCBiR oraz tzw. „szybka ścieżka” – powiedział wicepremier Jarosław Gowin.

Blisko 1,5 mld zł do końca roku czeka na przedsiębiorców we flagowym konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pod nazwą Szybka ścieżka. Od 2015 do 2017 roku w ramach sz. Sc. NCBiR zakontraktował prawie 3,5 mld. złotych na innowacyjne produkty.

W poniedziałek podpisana została kolejna umowa na wsparcie w ramach Szybkiej ścieżki dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów. Dofinansowanie w wysokości blisko 10 mln zł otrzymał projekt „SDNbox - wielofunkcyjne rozwiązanie telekomunikacyjne definiowane programowo zgodnie z koncepcją SDN (Software Defined Networking)” realizowany w konsorcjum przez firmy EXATEL SA i Enamor International Sp. z o.o.

Te projekty mogą nadać polskiej gospodarce nowy kształt. Zależy nam na tym, żeby w ciągu najbliższych lat polska gospodarka dołączyła do światowej czołówki w innowacjach i nowych technologiach, bo prawdziwy zysk bierze się przede wszystkim z tak innowacyjnych produktów – powiedział minister Gowin. - Dzięki takim projektom zapewnimy polskim firmom czołówkę światową – dodał.

Wicepremier Jarosław Gowin oraz minister Jadwiga Emilewicz podkreślali, że najpopularniejszy obecnie program wsparcia dla firm przynosi konkretne efekty. Minister Emilewicz podkreślała, jak duży nacisk jej ministerstwo kładzie na zmianę paradygmatu i jakości kontaktów z innowacyjnymi przedsiębiorstwami - dużymi, średnimi i małymi.

W kolejce czeka pakiet stu ułatwień dla firm. Temu właśnie poświęcamy w ministerstwie wiele uwagi i ułatwień. Od usprawniania kontaktów z administracją państwową po zmianę relacji firma-administracja. W tym w sposób szczególny traktowanie małego podatnika i spółek komandytowych oraz zupełnie nowe prawo zamówień publicznych, z większym uwzględnieniem sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) – mówiła. - Zamówienia publiczne stanowiły 8 proc. PKB w zeszłym roku wśród MSP. Chcemy, żeby sektor rządowy był awangardą zamówień nowych technologii – powiedziała Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.

Jak podkreśliła, projekt SDNbox firmy Exatel prawdopodobnie jest pierwszym od bardzo dawna projektem hardware-owym (sprzętowym) w telekominikacji, zrealizowanym przez polską spółkę. - Nie musze nikogo przekonywać. To dobry sygnał, że polska nie tylko chce uczestniczyć, ale i uczestniczy w cyfrowej transformacji i innowacjach – podkreśliła minister Emilewicz.

SDNBox ma być nowatorskim rozwiązaniem, którego obecnie na rynku brakuje, a jednocześnie nad którym pracuje się obecnie na świecie. To sytuacja nadal z kategorii: kto pierwszy, ten lepszy.

Kończymy z filozofią zamkniętych pudełek. W zależności od wgranego oprogramowania, będzie ono mogło pełnić diametralnie różne funkcje – router, przełącznik, serwer, element ochrony przed cyberzagrożeniami. Takiej elastyczności potrzebuje biznes, ale także telekomunikacja, wojsko czy polski przemysł. SDNBox można spokojnie wyprodukować i rozwijać w naszym kraju. Co ważne - pierwsze tego typu urządzenia dopiero na świecie powstają. Jako gospodarka możemy więc konkurować o globalny rynek, którego wartość w 2020 roku szacowana jest na 12,5 mld dol. – mówi wiceprezes EXATEL Rafał Magryś.

Szybka ścieżka organizowana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – agencję wykonawczą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest dziś jednym z najpopularniejszych programów wsparcia dla przedsiębiorców. Budżet trzech konkursów zaplanowanych na drugie półrocze tego roku to aż 1,45 mld zł. Nabór wniosków w konkursie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców już się rozpoczął i potrwa do 14 grudnia. W przypadku dużych firm i konsorcjów, których liderem jest duży przedsiębiorca wnioski będzie można składać od 3 września do 30 listopada. Założenia konkursów przewidują, że zarówno do MŚP, jak i dużych firm trafi po 700 mln zł. Do 28 grudnia NCBR czeka także na projekty zgłoszone do dofinansowania przez MŚP z certyfikatem Komisji Europejskiej „Seal of Excellence”, dla nich Centrum zarezerwowało kwotę 50 mln zł.

Szybka ścieżka to konkretne wsparcie i konkretne rezultaty, przyczyniające się do skoku cywilizacyjnego i technologicznego naszego kraju. Od początku roku zarówno duże jak i małe firmy zgłosiły do nas ponad 500 innowacyjnych projektów, wnioskując o łączne dofinansowanie rzędu blisko 4 mld zł. Widzimy więc, że chęć do innowacji w polskich przedsiębiorstwach jest naprawdę duża – podkreśla zastępca dyrektora NCBR Izabela Żmudka. – Dziś możemy obserwować ciężką pracę beneficjentów oraz efekty, jakie ona przynosi w postaci rozwijania czy wprowadzania zaawansowanych technologicznie produktów, które zdobywają nowe rynki. To również rozwiązania, które dzięki skutecznie przeprowadzonym pracom B+R mogą zrewolucjonizować obraz rzeczywistości – ekologiczne pozyskiwanie energii elektrycznej, immunoterapia nowotworów czy zaawansowane technologie kosmiczne to tylko przykłady z tysięcy projektów wspieranych przez NCBR.

O popularności programu Szybka ścieżka decyduje przejrzystość zasad oceny wniosków oraz ograniczenie formalności do minimum. Na odpowiedź o przyznaniu grantu przedsiębiorca czeka około 90 dni od zamknięcia naboru wniosków. Konkurs jest adresowany do wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od tego jaką formę działalności prowadzą oraz tego jak długo działają na rynku. Wnioskowany projekt musi być realizowany w regionie słabiej rozwiniętym i wpisywać się w co najmniej jedną z 17 Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Podczas wydarzenia swoje rozwiązania zaprezentowały także startupy i MŚP, które skorzystały już ze wsparcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:

• SKRIWARE Sp. z o.o. – warszawski startup dostarczający autorskie rozwiązanie edukacyjne oparte o technologię druku 3D.

• SENSDX SA – firma działająca w zakresie telemedycyny, która opracowuje i rozwija technologię testów diagnostycznych dla ludzi i zwierząt, które precyzyjnie, w warunkach domowych, wykrywają rodzaje określonych patogenów.

• VERSABOX Sp. z o.o. – firma tworzy autonomiczny system transportu, oparty na robotach mobilnych oraz uczących się algorytmach planowania i sterowania, który jest wykorzystywany w procesach produkcyjnych oraz nieliniowych procesach wewnętrznej logistyki magazynowej.

Program Szybka ścieżka jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 1.1.1. „Sektorowe programy B+R”.

Maksymilian Wysocki