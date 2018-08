Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

Jastrzębska Spółka Węglowa planuje wypłatę dywidendy za 2018 rok. Przewiduje, że mogłaby przeznaczyć na ten cel około 25-30 proc. zysku netto - poinformował prezes JSW Daniel Ozon. Spółka kończy rozmowy w sprawie pozyskania nowego finansowania. JSW pracuje także nad wyceną aktywów Prairie Mining i w połowie września może poinformować o dalszych krokach. JSW zakłada też finalizację przejęcia PBSz do końca października. Spółka zakłada na 2019 rok wzrost wolumenów produkcji rok do roku. Jastrzębska Spółka Węglowa nie przewiduje, by do końca roku wzrosło dyskonto między ceną węgla koksowego JSW, a głównymi indeksami cenowymi - poinformowała wiceprezes JSW Jolanta Gruszka.