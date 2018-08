Już za kilka lat powinny być widoczne w polskich miastach efekty wdrażania programów bezemisyjnego transportu publicznego. Rząd uruchamia olbrzymie budżety na eko-mobilność

Problem dotyczy w praktyce komunikacji autobusowej, gdyż linie tramwajowe są już dawno zelektryfikowane, podobnie jak sieci aglomeracyjnych połączeń kolejowych (poza niewielkim odcinkiem Pomorskiej Kolei Metropolitarnej). Natomiast teraz jesteśmy w przededniu wymiany flot klasycznych, spalinowych autobusów na pojazdy elektryczne lub wodorowe.

Jak dokonać tej zmiany, jak zmienić cały system komunikacji miejskiej, aby był sprawniejszy i bardziej przyjazny mieszkańcom zwłaszcza dużych i średnich miast? Będą się nad tym zastanawiać uczestnicy kongresu Impact Mobility rEVolution‘18 w Katowicach w dniach 12-13 września. Samorządy w zasadzie już postawiły sobie strategiczny cel, do którego dążą: wdrożenie bezemisyjnego transportu publicznego. A rząd składa wyraźne deklaracje, że mogą liczyć w tym na wsparcie państwa.

Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Energii oraz Polski Fundusz Rozwoju w porozumieniu z Związkiem Miast Polskich wystąpiły z inicjatywą zachęcającą władze polskich miast i gmin do współpracy na rzecz tworzenia warunków do rozwoju branży elektromobilności, zwłaszcza w zakresie rozwoju zeroemisyjnego publicznego transportu zbiorowego. Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, która będzie uczestniczyć w obradach kongresu Impact Mobility rEVolution‘18, wskazuje, że elektromobilność to jeden z kluczowych obszarów wpisanych do rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Minister Emilewicz zwraca uwagę, iż takie miasta jak Jaworzno i Zielona Góra już ogłosiły, że będą „zielonymi miastami”, kupując nie tylko elektryczne lub wodorowe autobusy, ale także inwestując w infrastrukturę do ładowania e-pojazdów.

To co już widzimy w przypadku eksploatacji autobusów elektrycznych to nie tylko ochrona środowiska, ale również oszczędności w wydatkach na paliwo i serwisowanie – wyjaśnia minister Emilewicz.

Przykładem aktywnej polityki samorządów jest wspólny program budowy innowacyjnego autobusu bezemisyjnego, który chciałaby kupić Górnośląsko–Zagłębiowska Metropolia, która skupia 41 miast i gmin oraz 26 innych miast. Zamówienie będzie dotyczyć ponad 1000 autobusów.

Program ma dofinansować Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Udział w nim chce wziąć Politechnika Śląska jako projektant autobusu.

Mamy bardzo duże doświadczenie, jeżeli chodzi o prace badawczo-rozwojowe. Zrobiliśmy wiele rzeczy, które teraz można połączyć i włączyć w ten autobus – podkreśla prof. Timofiejczuk, dziekan wydziału mechanicznego technologicznego uczelni, która będzie jednym ze speakerów podczas katowickiego Impactu. Jak dodaje, uczelnia chce w tym programie współpracować z krajowym przemysłem.

Dużym wsparciem dla samorządów ma być także Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jeszcze tej jesieni fundusz ogłosi drugi nabór wniosków o dofinasowanie zakupu autobusów elektrycznych, modernizacji lub budowy stacji ładowania pojazdów publicznego transportu zbiorowego w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców.

To tylko część szerszego programu NFOŚiGW na rzecz rozwoju elektromobilności.

W ciągu 10 lat przekażemy co najmniej 10 mld zł na rozwój ekotransportu – zapewnia Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW. O szczegółach prezes Michalski będzie mówił podczas Impact Mobility rEVolution‘18.

Innym tematem, który na razie w Polsce pozostaje tylko w fazie projektów lub bardzo początkowej fazie jest BRT, czyli Bus Rapid Transit - szybki transport autobusowy. Istnieje on w ponad stu miastach na świecie, a nad jego wdrożeniem w przeszłości zastanawiano się m.in. w Warszawie i Wrocławiu. Polega on na zbudowaniu specjalnej infrastruktury dla autobusów w postaci wydzielonych pasów ruchu (nie mylić z obecnymi bus pasami), specjalnych stacji autobusowych, komputerowego systemu sterowania ruchem itp. Zwolennicy BRT twierdzą, że jest on tańszy niż budowa sieci tramwajowej (tańsza infrastruktura i same pojazdy). Natomiast przeciwnicy wskazują, że BRT nie wszędzie się sprawdza, czego przykładem jest Delhi, gdzie zdecydowano o demontażu tego systemu. Choć też sami Hindusi przyznają, że u nich popełniono wiele błędów przy wdrażaniu BRT, więc przykład ich stolicy nie jest miarodajny, gdyż w Brazylii czy Turcji BRT akurat doskonale się sprawdza w odciążaniu udrażnianiu miast.

Oczy na Katowice

Dokąd zmierza ekosystem oparty o cyfrową i elektryczną rewolucję w transporcie i motoryzacji? Co obecnie jest na szczycie fali porywających wizji i skrupulatnych prognoz, mających redefiniować najbliższą przyszłość? Jest miejsce, gdzie można zobaczyć cały obraz nadchodzących zmian. To do Katowic, 12 i 13 września zjadą wszyscy kluczowi gracze z ekosystemu budującego nowe oblicze mobilności. Impact mobility rEVolution’18 to największy w Polsce kongres poświęcony mobilności, przemysłowi transportowemu i zaawansowanym technologiom. 400 firm, 200 start-upów i 150 mówców z całego świata, wśród nich liderzy z takich firm jak Volkswagen Financial Services, Volkswagen Group Polska, Volvo, Nissan czy Airbus. Z pewnością nie powinno zabraknąć nazwisk czołowych postaci z polskiej sceny m.in. premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Jarosława Gowina, ministra Mikołaja Wilda oraz przedstawicieli największych polskich spółek np. PLL LOT, Orlen, JSW, Tauron czy Grupy Azoty. Cel? Nadać rewolucji właściwą dynamikę.

mw