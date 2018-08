Wonga upadnie? Sukces, który może zatopić giganta

Największa firma pożyczkowa w Wielkiej Brytanii, Wonga.com, ma duże problemy. Brytyjskie media informują, że spowodowały je roszczenia klientów, którzy zaciągali zobowiązania przed 2014 r. Firma Wonga ma rozważać obecnie wszelkie opcje wyjścia z impasu, wynikające z gwałtownego wzrostu roszczeń klientów, a w grę wchodzi także ogłoszenie niewypłacalności

Telewizja Sky News doniosłą w ostatnią niedzielę, że Wonga już zwróciła się w tej sprawie do firmy księgowej Grant Thornton. W przypadku ogłoszenia upadłości, GT miałaby sprawować pieczę nad upadłościowym procesem.

Zarząd brytyjskiej centrali Wonga poinformował o gwałtownym wzroście liczby roszczeń klientów, biorących krótkoterminowe pożyczki głównie przed 2014 rokiem. Jak teraz okazuje się, zbyt wysokiego kosztu usługi długu może doprowadzić tę firmę do upadłości.

The Guardian, który twierdzi, że firma jest na krawędzi upadku, zwrócił uwagę, że jeszcze 5 lat temu największa brytyjska firma udzielająca mikropożyczek planowała wejście na giełdę i wyceniano ją wówczas na ok. 1 mld USD. Ostatnie szacunki dają jej wartość ok. 30 mln USD, pisze dziennik.

Brytyjska Wonga działaj od 2007 roku. Wonga na rynku polskim udziela pożyczek krótkoterminowych (maksymalnie 60 dni) od 50 do 1500 zł i ratalnych do 20000 zł. Polski oddział Wonga ubiegły rok zakończył zyskiem w wysokości 6 mln zł.

Czy Wonga upadnie? Jedno jest pewne: tu już chwilówka nie pomoże.

mw