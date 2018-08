Jaka będzie przyszłość transportu miejskiego

Ponad połowa populacji Ziemi mieszka w miastach. Do 2050 roku ten odsetek wyniesie 70 proc. Jak sprawić, by w przeludnionych miastach nie tylko dało się żyć, ale by żyło się dobrze? Potrzebujemy inteligentnych pojazdów, dróg i miast. Potrzebujemy rewolucji inteligentnej mobilności, o której podczas międzynarodowego kongresu Impact mobility rEVolution‘18 będą rozmawiać 12 i 13 września w Katowicach politycy, naukowcy, innowatorzy i przedsiębiorcy

W 2030 roku w miastach będzie mieszkać 70 proc. Polaków, 80 proc. Niemców i aż 92 proc. Brytyjczyków. Wszystkie wielkie miasta świata staną się jeszcze większe, głośniejsze i bardziej zakorkowane. Mamy do wyboru dwie drogi. Pierwsza - nie zmieniamy niczego. Miasta pękają w szwach od rosnącej liczby ludzi i samochodów. Nikt nigdzie nie może dojechać, specjaliści chorób płuc i onkolodzy mają pełne ręce roboty. Druga droga - tworzymy inteligentne systemy nisko- lub bezemisyjnego transportu. Posiadanie własnego samochodu staje się niepraktyczne. Po ulicach poruszają się elektryczne pojazdy, które komunikują się ze sobą i z otoczeniem, są bezgłośne i nie emitują spalin. Zintegrowane systemy transportu zapewniają nam szybką, bezkolizyjną i neutralną dla środowiska podróż, niezależnie od jej celu i dystansu do przebycia.

Ku tej drugiej wizji skłaniają się z zadziwiającą zgodnością zarówno politycy, jak i przedsiębiorcy, naukowcy oraz instytucje zainteresowane finansowaniem innowacji. Inteligentna mobilność to nie tylko szansa na czyste powietrze w miastach i mniej wypadków śmiertelnych na drogach, ale i doskonały biznes.

Firma doradcza Frost & Sullivan podała, że światowy rynek rozwiązań inteligentnej mobilności urósł z 315 miliardów dolarów w 2016 roku do 440 mld w roku 2017. F&S prognozuje, że do 2030 roku wartość rynku usług i technologii smart mobility osiągnie zawrotną kwotę 3 bilionów dolarów.

Polska może mieć swój udział w rewolucji inteligentnej mobilności. Warunek: współpraca władzy wykonawczej, ustawodawczej, samorządowej, świata nauki, biznesu i innowatorów. Impact mobility rEVolution‘18 jest miejscem, gdzie wszystkie wymienione grupy spotkają się, by kształtować przyszłość smart mobility w polskich miastach i gminach. Uczestnicy wydarzenia poznają technologie jutra, spotkają się z najlepszymi światowymi ekspertami i zyskają możliwość nawiązania cennych relacji biznesowych.

W agendzie Impact mobility rEVolution‘18, dostępnej już na stronie wydarzenia, można zapoznać się z biogramami wybitnych speakerów z całego świata oraz tematami, które poruszą. Warto zarejestrować się dziś, bo liczba miejsc jest ograniczona.

