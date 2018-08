Niedobór pracowników nie przeszkadza pracodawcom

Pracodawcy w przypadku niedoboru pracowników nie podejmują żadnych działań - 35% z nich, wynika z raportu ManpowerGroup „Niedobór Talentów”.

W ostatnich kwartałach, a nawet w ostatnich latach, obserwujemy coraz większy niedobór talentów zarówno w Polsce, jak i za granicą. Firmy wykorzystują wiele sposobów na radzenie sobie z brakiem możliwości znalezienia odpowiednich kandydatów. Co ciekawe, metody używane w innych krajach, ciągle jeszcze nie zostały wdrożone przez firmy nad Wisłą. Jako przykład możemy podać chociażby brak otwartości na stosowanie innych modeli pracy w Polsce, jak telepraca czy praca zdalna - powiedział ekspert rynku pracy z ManpowerGroup Marek Wróbel, cytowany w komunikacie.

Najwięcej polskich pracodawców - 36 proc. - zapewnia pracownikom dodatkowe szkolenia i możliwości rozwoju. 29 proc. firm podnosi wynagrodzenie początkowe, a 19% decyduje się na powiększenie pakietu świadczeń dodatkowych, by przyciągnąć do siebie najlepszych kandydatów. Aż 35 proc. firm nie podejmuje żadnych działań, by walczyć z niedoborem talentów i w ciągu ostatnich dwóch lat ta liczba wzrosła niemal dwukrotnie - z 19% w 2016 roku - czytamy w raporcie.