Pułapka na firmy w ZUS? Ministerstwo dementuje

Od 30 kwietnia bieżącego roku, nowi przedsiębiorcy mogą korzystać z „Ulgi na Start”, czyli prowadzenia działalności bez składek na ubezpieczenia społeczne. W mediach pojawiły się jednak informacje o potencjalnej pułapce na firmy w ZUS, związanej z osobami korzystającymi z tejże ulgi. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii dementuje plotki. Jak jest naprawdę?

Potencjalna, nowa „pułapka” na firmy w ZUS dotyczyła przedsiębiorców, którzy podejmują współpracę z osobami prowadzącymi własną działalność i korzystającymi z ulgi na start. Dość szybko powstała obawa, że to kontrahent będzie zobowiązany do odprowadzenia składki na ubezpieczenia społeczne na początkującego przedsiębiorcę. Podstawą miało być wynagrodzenie wypłacone na podstawie faktury.

Jak jest naprawdę? Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii dementuje plotki i wyjaśnia, że zleceniodawcy nie mają obowiązku odprowadzania składek ZUS na kontrahentów korzystających z ulgi na start.

-Zgodnie z Prawem przedsiębiorców, w okresie korzystania z ulgi na start przedsiębiorcy nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Dotyczy to świadczenia usług i realizowania zleceń w ramach tej działalności. W czasie korzystania z ulgi na start zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych z tytułu prowadzonej działalności ma charakter dobrowolny i następuje na wniosek przedsiębiorcy – czytamy w komunikacie ministerstwa

Głos w tejże sprawie oficjalnie zabiera także sam Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśniając, że:

„Umowa agencyjna, umowa zlecenia albo umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, może być uznana co do zasady jako wykonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, pod warunkiem że:

• jej przedmiot jest taki sam jak przedmiot prowadzonej działalności, • osiągane przychody są opodatkowane jako przychód z działalności gospodarczej

W takim przypadku umowy cywilnoprawne zawarte w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie stanowią odrębnego tytułu do ubezpieczeń społecznych”.

Z ulgą mogą odetchnąć zarówno zleceniodawcy jak i nowi przedsiębiorcy. Ci drudzy nie muszą się bowiem obawiać, że firmy działające na rynku dłużej nie będą chciały korzystać z usług przedsiębiorców korzystających z ulgi na start, nie chcąc generować dodatkowych kosztów.