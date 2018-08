Lotos na prestiżowych targach

Lotos uczestniczy w Offshore Northern Seas (ONS) w norweskim Stavanger, czyli prestiżowych targach branży poszukiwawczo-wydobywczej - poinformowała spółka.

Targi ONS odbywają się w Stavanger już od 1974 r., cyklicznie co dwa lata.

„Lotos jest obecny na norweskim szelfie kontynentalnym od 11 lat. Ponownie jesteśmy na targach ONS, ponieważ poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego na morzach okalających Norwegię to kluczowy element rozwoju realizowanej do 2022 r. strategii biznesowej naszej Grupy Kapitałowej - powiedział, cytowany w komunikacie spółki, prezes Lotos Exploration & Production Norge AS. Piotr Statkiewicz.

Grupa Lotos zaplanowała 3 mld zł inwestycji w segmencie wydobywczym w latach 2017-2022. „Oprócz tego w dalszej perspektywie realizacji strategii będą podejmowane kolejne decyzje o alokacji części z 3,3 mld zł na inne przedsięwzięcia związane z rozwojem segmentu wydobycia węglowodorów” - zapowiedziała spółka.

Lotos w Norwegii ma udziały w 28 koncesjach. Zasoby wydobywalne ropy naftowej i gazu ziemnego w ramach norweskich koncesji, w których udziały ma polska spółka, wynoszą ok. 36 mln boe (baryłek ekwiwalentu ropy). To ponad jedna trzecia wszystkich zasobów węglowodorów Grupy Lotos. Obecnie wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej odbywa się ze złóż Atla, Vale, Skirne i Heimdal w obszarze Heimdal, a także ze złóż Sleipner Ost i Vest, Loke oraz Gungne w obszarze Sleipner.

Do tamtejszych klientów trafiają też produkty z gdańskiej rafinerii Lotosu, takie jak asfalty, oleje silnikowe czy paliwo lotnicze.

Lotos to polska grupa kapitałowa, której działalność ma strategiczne znaczenie dla krajowego i europejskiego bezpieczeństwa w sektorze energii oraz polskiej gospodarki. Lotos wydobywa gaz ziemny i ropę naftową w Polsce, Norwegii oraz na Litwie. Należy do niego, zlokalizowana w Gdańsku, jedna z najnowocześniejszych europejskich rafinerii, gdzie surowiec przerabiany jest głównie na wysokiej jakości paliwa, w tym paliwa premium - Lotos Dynamic.

W targach w Stavanger uczestniczy też inny polski gigant paliwowy - PGNiG. W Norwegii PGNiG działa już od ponad 10 lat. Poprzez swoją spółkę PGNiG Upstream Norway AS prowadzi poszukiwania i eksploatację na Norweskim Szelfie Kontynentalnym - morzach Północnym, Norweskim i Barentsa.

PGNiG w Norwegii ma udziały w 20 koncesjach. Wydobycie gazu i ropy odbywa się ze złóż Skarv, Vilje, Morvin, Vale oraz Gina Krog. Spółka prowadzi również prace nad zagospodarowaniem złóż Skogul i Aerfugl.

