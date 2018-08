Rząd przyjął projekt ustawy o systemie PPK

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), poinformował premier Mateusz Morawiecki. Premier podkreślił, że w ciągu 10 lat państwo wpłaci na prywatne konta Polaków w PPK około 35 mld zł.

W ciągu 10 lat państwo wpłaci na prywatne konta Polaków w PPK około 35 mld zł. W ten sposób chcemy zachęcić do oszczędzania. Chcemy przez PPK stymulować, doprowadzić do tego, że będzie więcej oszczędności - dodał premier.

Z ogromną radością muszę powiedzieć, że przyjęliśmy na Radzie Ministrów kolejny duży, długoterminowy program prospołeczny. Jest to program, który przyczyni się do bezpieczeństwa finansowego polskich rodzin - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

Projekt zakłada składkę powitalną w wysokości 250 zł oraz dopłaty roczne w wysokości 240 zł na każdego oszczędzającego.

Morawiecki podkreślił, że środki w PPK będą służyły do zabezpieczenia emerytalnego, ale będzie też możliwa ich wypłata. Środki te mają doprowadzić do zbudowania długoterminowych oszczędności.

PPK to nie jest następne OFE. W tym przypadku od samego początku jest jasne, że gromadzone środki są dziedziczonymi i prywatnymi środkami obywatela. To jest kolejny program prospołeczny - wskazał premier.

Minister finansów Teresa Czerwińska podkreśliła, że poprzez PPK rząd tworzy solidny bufor, jeśli chodzi o polski rynek kapitałowy w postaci długoterminowych oszczędności, które w perspektywie będą wykorzystywane na inwestycje.

Całkowite bezpieczeństwo powierzonych środków, nadzór Komisji Nadzoru Finansowego, prowadzenie programu przez instytucje finansowe, takie jak towarzystwa funduszy inwestycyjnych, zakłady ubezpieczeń czy też powszechne towarzystwa emerytalne - zatem pozostające całkowicie w nadzorze KNF - wymieniła Czerwińska.

Wprowadzając PPK, zakładamy etapowość, ponieważ jest to gigantyczne przedsięwzięcie, obejmujące w sumie 11,5 mln pracowników. Stąd też wprowadziliśmy pewne etapy: przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 osób - w pierwszej kolejności, od lipca 2019 r., tj. 3,3 mln pracowników; w kolejności, w odstępie półrocznym - przedsiębiorstwa zatrudniające pomiędzy 50 a 249 osób, po kolejnym pół roku - przedsiębiorstwa zatrudniające pomiędzy 20 a 49 osób, a z kolei 1 stycznia 2020 r. to data wejścia w życie systemu dla pracowników sfery budżetowej i dla przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 1 pracownika, czyli dla wszystkich pozostałych - dodała minister