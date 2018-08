Prezes PKO BP o przyszłości banków

Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP, zapowiedział, że bank już w przyszłym roku może de facto rozpocząć prace nad nową strategią, bo obecnie obowiązująca może zostać zrealizowana już w przyszłym roku. Jednak jeden element starej strategii na pewno przejdzie do nowej.

PKO BP bardzo dobrze idzie ta transformacja cyfrowa. Niedawno bank chwalił się, że użytkownicy mobilnej wersji serwisu banku wystawili mu najwyższe oceny na świecie (klienci innych banków oceniali je gorzej niż klienci PKO BP). Dzisiaj poinformował, że ok. 25 proc. użytkowników bankowości mobilnej w Polsce to klienci PKO BP, podczas gdy udział banku w rynku ogółem w Polsce wynosi 17-18 proc.

Zdaniem Zbigniewa Jagiełły, proces cyfryzacji banków będzie się przekładał na spadek liczby placówek.

W Polsce jest łącznie ok. 11-12 tys. placówek bankowych, a wszystkich stacji benzynowych jest 7 tys. Czego powinno być więcej? Trzeba przewidywać szybkie zamykanie placówek, które będą zajmować się obrotem pieniądza. Klient będzie wypłacał pieniądze w maszynie, ale będzie rozmawiał z człowiekiem o swoich potrzebach - powiedział.

Chodzi oczywiście o bankomaty, które wkrótce w dużym stopniu zastąpią kasjerów w bankach. Inna rzecz, że zdaniem Jagiełły, same bankomaty zostaną zastąpione przez urządzenia, które przyjmują zarówno wpłaty, jak i wypłacają środki. Zbigniew Jagiełło szacuje, że za 10 lat zniknie 70 proc. oddziałów, zajmujących się obsługą gotówki.

Ta zmiana sprawi, że banki zaczną poszukiwać innych niż do tej pory pracowników. Tak naprawdę już poszukują ludzi o innych specjalnościach niż dawniej.

Potrzebujemy pracowników, którzy zajmują się analizą danych, big data, sztuczną inteligencją i dostosowaniem nowych technologii do naszych wymagań. Jeśli ktoś chce pracować w takich firmach, to zapraszam do firmy, która stosuje rozwiązania z tych dziedzin na najwyższym światowym poziomie – powiedział Zbigniew Jagiełło.