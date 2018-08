CYBERSEC: Ostatnia szansa na udział w konferencji

To unikalna okazja, by spotkać wiceszefa NATO czy wiceprezesa Microsoftu i wziąć udział w międzynarodowej dyskusji określającej wyzwania dotyczące bezpieczeństwa w przestrzeni cyfrowej. To także okazja na współtworzenie praktycznych rekomendacji zwiększające efektywność walki z cyberzagrożeniami, A wszystko to podczas konferencji CYBERSEC, która odbędzie się 8 i 9 października w Krakowie. Kończy się właśnie rejestracja uczestników na to wyjątkowe w globalnej skali spotkanie.

Na CYBERSEC spotkają się wszyscy, którym bliska jest tematyka cyberbezpieczeństwa. Będą najważniejsi politycy, w tym przedstawiciele polskiego rządu, Komisji Europejskiej , Parlamentu Europejskiego, eksperci i organizacje pozarządowe, a także sektor prywatny.

To właśnie jest siłą CYBERSEC, która pozwala na uwzględnienie zarówno w dyskusji, jak i w wypracowywanych rozwiązaniach punktu widzenia wielu środowisk. CYBERSEC to dyskusje w czterech ścieżkach tematycznych: Państwo, Obrona, Przyszłość i Biznes. Celem ścieżki „Państwo” jest budowanie wielopodmiotowej współpracy na rzecz cyberbezpieczeństwa. Ścieżka „Obrona” to, dyskusja, która ma doprowadzić do wypracowania rekomendacji obejmujących budowę systemu cyberobrony na poziomie poszczególnych państw oraz organizacji międzynarodowych. Ścieżka „Przyszłość” zakłada przygotowanie rekomendacji w zakresie innowacyjnych, bezpiecznych rozwiązań technologicznych służących społeczeństwom informacyjnym. Ścieżka Przyszłość poświęcona jest także promowaniu inwestycji wiodących światowych funduszy w najbardziej obiecujące europejskie startupy. Celem ścieżki „Biznes” jest wypracowanie rekomendacji obejmujących zaangażowanie biznesu w proces umacniania bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.

W Krakowie będzie wiceszef Microsoftu

Swoją obecność na konferencji potwierdzili znamienici goście. Wśród nich m.in. Sir Julian King unijny komisarz ds. unii bezpieczeństwa, Antonio Missiroli – zastępca sekretarza generalnego NATO ds. nowych zagrożeń i cyberobrony, Marek Zagórski - minister cyfryzacji, Tomasz Zdzikot - wiceminister obrony narodowej, Melissa Hathaway- doradczyni prezydentów Stanów Zjednoczonych Georga W. Busha i Baracka Obamy, John Frank – wiceszef Microsoftu, Enda Conway z Cisco Systems, Steven Wilson z Europolu i wielu innych światowych ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa.

To niepowtarzalna okazja, by spotkać tak znamienitych gości w jednym miejscu i czasie i wysłuchać ich prelekcji. W październiku, w Krakowie nie może zatem zabraknąć nikogo, kto zainteresowany jest problematyką cyberbezpieczeństwa – mówi Izabela Albrycht przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC, wyróżniona prestiżowym tytułem Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich. Wyróżnienie to przyznawane jest osobom organizującym w Polsce nowe kongresy o znaczeniu międzynarodowym.

Konferencja wychodzi naprzeciw rosnącej na świecie potrzebie debaty nad strategicznymi wyzwaniami transformacji cyfrowej. W erze nowych i niezwykle trudnych zagrożeń dla Europy, CYBERSEC wskazuje kierunki zmian, wypełniając jednocześnie lukę w kalendarzu tego typu wydarzeń. Jak co roku, podczas CYBERSEC przeanalizowane zostaną zidentyfikowane wcześniej problemy. Na CYBERSEC bardzo docenia się siłę relacji międzyludzkich. Dzięki licznym możliwościom networkingowym, konferencja sprzyja nawiązywaniu nowych kontaktów biznesowych pomiędzy uczestnikami forum.

Ciągle trwa rejestracja uczestników na CYBERSEC. Szczegóły na stronie www.cybersecforum.eu/pl/krakow/rejestracja/