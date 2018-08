Genua: Mieszkańcy oddają domy ofiarom katastrofy

Mieszkańcy Genui oddali ponad 70 domów i mieszkań do dyspozycji tych, którzy stracili dach nad głową w rezultacie katastrofy mostu. Władze miasta na północy Włoch poinformowały, że niektóre z tych lokali znajdują się w Genewie, Grenoble i w Saint Tropez.

Bilans zawalenia się wiaduktu 14 sierpnia to 43 zabitych, kilkunastu rannych i kilkaset osób ewakuowanych z domów stojących w pobliżu. Część z tych budynków, jak zdecydowano, zostanie zburzonych. O niektóre mury niemal oparły się fragmenty konstrukcji, której pozostałości mogą zdaniem ekspertów w każdej chwili również runąć.

Władze miejskie przydzieliły już pierwsze lokale ewakuowanym rodzinom, a cała operacja znalezienia dla wszystkich dachu nad głową ma zakończyć się w ciągu kilku tygodni. Urząd miasta ogłosił zarazem, że sami genueńczycy zaoferowali łącznie 74 mieszkania tym, którzy je stracili; to zarówno kawalerki, jak i apartamenty o powierzchni ponad 150 metrów. Wiele z nich położonych jest blisko via Fillak, którą musieli opuścić mieszkańcy po katastrofie. Ale na tej liście są także mieszkania we Francji i Szwajcarii.

Obecnie władze Genui koordynujące operację niesienia pomocy i rozdziału lokali pośredniczą w kontaktach między dobroczyńcami a ewakuowanymi.

PAP/ as/