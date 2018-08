Wielkie inwestycje Grupy Azoty

Inwestycje w grupie kapitałowej Grupy Azoty wyniosą do końca 2018 roku 1,6 mld zł, z czego 445 mln zł zostało już wydane w pierwszej połowie roku - poinformował prezes Wojciech Wardacki. Największa część tej kwoty trafi do Puław.

W pierwszym półroczu 2018 roku Grupa Azoty przeznaczyła na inwestycje 445 mln zł. Z tej kwoty 291 mln zł to koszt inwestycji związanych z rozwojem biznesu, 69 mln zł z utrzymaniem biznesu, a 15 mln zł z zakupami gotowych dóbr.

Z podziałem na spółki z grupy kapitałowej do Puław trafiło 44 proc. środków, do Tarnowa 20 proc., do Polic 9 proc., do Kędzierzyna 10 proc., a do pozostałych spółek 10 proc.

Największe inwestycje trafią do Puław

„Zgodnie z naszą strategią do 2026 roku najwięcej nakładów inwestycyjnych trafi do Zakładów Azotowych w Puławach” - powiedział Wojciech Wardacki podczas środowej konferencji prasowej.

„Zwracamy przy tym uwagę, że inwestycja w kluczową dla nas wytwórnię polimerów w Policach będzie dla nas finansowo podobnym obciążeniem jak inwestycja w blok energetyczny w Puławach” - dodał prezes Grupy Azoty.

Wiceprezes Grupy Azoty Paweł Łapiński poinformował, że w drugim kwartale 2019 roku może być wybrana grupa banków, które będą finansować realizację projektu wytwórni polimerów w Policach.

Wiceprezes zastrzegł jednak, że CAPEX w tym roku może być przedmiotem analiz. Z części z nich grupa może zrezygnować lub przesunąć je w czasie np. z powodu trudnej sytuacji na rynku nawozów.

„Poziom inwestycji analizujemy na bieżąco, uwzględniając stan naszej gotówki, nasze wyniki finansowe oraz otoczenie rynkowe” - powiedział Łapiński.

„Inwestycje nie są sztuką dla sztuki, musimy dostosowywać się do sytuacji rynkowej. Nie mogę lekceważyć faktu, że po pierwszym półroczu mamy 200 mln zł wyniku EBITDA” - dodał.

Łapiński poinformował, że zaplanowane na przyszły rok inwestycje w wysokości 1,6 mld zł powinny być wykonane.

Puławy uwzględniają ceny emisji CO2

Model biznesowy planowanej budowy nowego bloku energetycznego w Puławach uwzględnia rosnące ceny emisji CO2 - poinformował prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki.

Prezes pytany, czy rosnące koszty emisji CO2 mogą sprawić, że nowy blok energetyczny w Puławach opalany węglem kamiennym stanie się nieopłacalny, odpowiedział:

„Ceny CO2 są wysokie, ale zostały one wkalkulowane w model biznesowy. Ta kwestia jest na bieżąco monitorowana i analizowana przez zarząd Puław”.

„Ryzykiem był wcześniej rozważany blok opalany gazem” - dodał.

Nowy blok energetyczny opalany węglem energetycznym w Puławach o mocy 100 MWe ma powstać kosztem 890 mln zł. Harmonogram zakłada, że blok zostanie oddany do regularnej eksploatacji do końca 2021 roku.

Uprawnienia do emisji CO2 w europejskim systemie ETS w ciągu roku podrożały ponad trzykrotnie, we wtorek ceny rynkowe przekraczały 21 euro za tonę CO2. Polska ponad 70 proc. energii elektrycznej produkuje z węgla kamiennego i brunatnego. Giełdowe ceny energii elektrycznej z dostawą w kolejnym roku w ciągu 12 miesięcy wzrosły z ok. 160 do 250 zł za MWh.

PAP Biznes/ as/