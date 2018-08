Modernizacje na kolei to nie lifting

Obecnie jesteśmy w czołówce państw europejskich wykorzystujących środki na inwestycje infrastrukturalne - twierdzi Andrzej Adamczyk minister infrastruktury.

Jak dodał, w tej chwili jesteśmy w trakcie wypracowywania rozwiązań tak by zrealizować plany i projekty w najbliższej perspektywie w sposób niezaburzony.

Według szefa ministerstwa infrastruktury w tym roku rozstrzygnięto przetargi na kwotę 6 mld zł, w trakcie rozstrzygania są projekty o wartości 9 mld zł.

Jak poinformował Ireneusz Merchel prezes PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) w obecnej perspektywie budżetowej wykorzystano już 32 mld zł., z 67 mld. na inwestycje kolejowe. Tempo wykorzystania środków jest, w jego ocenie bardzo dobre.

Jednocześnie prezes PKP PLK przypomniał, że w poprzedniej perspektywie mieliśmy do dyspozycji 35 mld zł, a wykorzystaliśmy jedynie 19 mld.

Dzisiaj mamy już 7 mld zł rozliczone. Ubiegły rok, to był głównie czas, w którym rozpisywaliśmy nowe przetargi, rozstrzygaliśmy je, a w 2018 r. to czas ich realizacji. Obecnie realizujemy umowy,których wartość kosztorysowa to 25 mld zł. - wyjaśnia Merchel.