Iran też już nie chce umowy atomowej

Iran może wycofać się z porozumienia atomowego, jeśli uzna, że nie służy ono jego interesom - oświadczył ajatollah Ali Chamenei. Najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu nakazał też rządowi wzmożoną pracę na rzecz rozwiązania problemów gospodarczych kraju.

Umowa atomowa to środek (do osiągnięcia celu), a nie cel, jeśli dojdziemy do wniosku, że nie służy ona naszym interesom narodowym, to możemy się z niej wycofać - powiedział Chamenei, cytowany w środę na swojej oficjalnej stronie internetowej.