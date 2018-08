150 mln zł na Teatr Żydowski i "Polonię"

Stołeczni radni w czwartek będą głosować ws. przeznaczenia 150 mln zł na przygotowanie nowej siedziby Teatru Żydowskiego przy ul. Próżnej oraz 158 mln zł na przebudowę ośrodka sportowego „Polonia” - poinformowała wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska.

Na konferencji prasowej przed rozpoczęciem sesji rady miasta, Kaznowska powiedziała, że w programie obrad jest wprowadzenie kilkudziesięciu projektów w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy. „Śmiało mogę powiedzieć, że to dzień historyczny dla kultury tej wysokiej i fizycznej” - oceniła wiceprezydent.

Jak dodała, rada miasta ma podjąć decyzję o przeznaczeniu 150 mln zł na przygotowanie nowej siedziby Teatru Żydowskiego w okolicy placu Grzybowskiego w kamienicy przy ul. Próżnej 14. Kaznowska przypomniała, że teatr ten jest dzisiaj „teatrem bezdomnym”.

150 mln zł zostanie przeznaczonych na rewitalizację i przygotowanie na potrzeby teatru XIX-wiecznej kamienicy przy ul. Próżnej. Kaznowska nie chciała mówić o konkretnych datach, podkreślała, że jest to zadanie na co najmniej kilka lat.

Dyrektor Teatru Żydowskiego Gołda Tencer w przejmujących słowach dziękowała prezydent stolicy Hannie Gronkiewicz-Waltz i radzie za środki, które mają trafić na teatr. „Nie mam słów podziękowania. Myślę, że trzy lata temu, kiedy wyrzucono nas z teatru, z tych łez, które wylaliśmy chyba dzisiaj powstaje teatr na ulicy Próżnej. Obiecuję, że razem z aktorami, z techniką, z administracją zrobimy perełkę na pl. Grzybowskim” - mówił Tencer.

Kaznowska poinformował, że radni mają głosować też ws. wpisania 158 mln zł w WPF-ie na przebudowę ośrodka sportowego „Polonia” przy ul. Konwiktorskiej. „Planujemy stadion na 15,5 tysiąca widzów, ale to w dużej mierze architekci podczas konkursu architektonicznego pokażą, jaki będzie ostateczny kształt tego miejsca. Ale to nie tylko stadion, to również nowa hala z myślą o koszykarzach, siatkarzach, to kompleksowe zagospodarowanie tegoż ośrodka, to również parking podziemny” - zauważyła wiceprezydent.

Przy Konwiktorskiej ma zostać stworzone młodzieżowe centrum sportu, inwestycja ma także pozwolić drużynie piłkarskiej „Polonii” rozgrywanie meczów „o najwyższe stawki”. Jeszcze w tym roku ma zostać ogłoszony konkurs architektoniczny.

Dyskusja i głosowanie ws. zmian w WPF-ie prawdopodobnie odbędą się po południu.

