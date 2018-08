Fundusz z robotem na pokładzie

Jedną z największych tajemnic rynku funduszy jest, ile tak naprawdę płaci się za dystrybucję funduszy inwestycyjnych. Ta informacja miała zostać ujawniona dzięki wejściu w życie MIFID II, ale na polskim rynku żadnych informacji na ten temat jeszcze się nie udziela. Jest szansa, że to się zmieni.

IQ Money to platforma, która umożliwia inwestowanie w fundusze. Nie jest to jakaś wielka nowość, ale jednym z elementów polityki firmy jest ujawnianie informacji o tym, ile bierze ona pieniędzy za dystrybucję jednostek oraz automatyzacja procesu doboru funduszy.

Stworzyliśmy wyjątkowo transparentny i uczciwy system, który opiera się na trzech filarach: niskim koszcie, ujawnianiu swojego zarobku oraz wykorzystaniu inteligentnego algorytmu do prezentacji funduszy – podsumowuje Monika Chwiedziewicz, prezes i współzałożycielka firmy.

Klient, kiedy zdecyduje się na inwestycje, nie płaci opłaty dystrybucyjnej, a także dowiaduje się, ile pośrednik – czyli IQ Money – bierze za sprzedaż. Udział w firmy w opłacie za zarządzanie wynosi od 50 do 60 proc., w zależności od funduszu. Z jednej strony to sporo, ale jeśli wziąć pod uwagę fakt, że dystrybutorzy obecnie biorą nawet 90 proc. opłaty dystrybucyjnej, to widać, że są to całkiem konkurencyjne ceny. Na dodatek firma chce część opłaty oddać potem uczestnikowi. Chodzi o 5 proc. opłaty za zarządzanie – ta kwota ma być oddawana np. pod koniec roku – klient będzie mógł przelać je na własnym rachunek albo oddać jakiejś organizacji charytatywnej.

Stworzyliśmy pierwszy SocialFinTech, czyli platformę, która łączy w sobie innowacyjność fintechu z podejściem typowo „social”, które przejawia się w pełnej transparentności biznesu, zaangażowaniu użytkowników w rozwój firmy oraz dzieleniu się z nimi wypracowanym zyskiem – wyjaśnia Arkadiusz Zaremba, wiceprezes i drugi założycie IQ Money.

Obecnie w ofercie są fundusze 4 TFI, ale spółka liczy, że co miesiąc uda się dodawać nowe. Będą one analizowane przez algorytm, który potem będzie je podsuwał klientom. Jednak na początku magnesem ma być specjalny fundusz, stworzony na potrzeby IQ Money, w którym nie ma opłat.

SuperLokator to fundusz, który umożliwia zainwestowanie w najlepsze lokaty bez ograniczeń, z jakimi boryka się przeciętny Kowalski – nie ma „martwych” okresów, w których pieniądze leżą bezczynnie na ROR, nie trzeba samemu wyszukiwać ofert, a podatek od zysków potrącany jest przy wyjściu z inwestycji, a nie przy każdej zmianie lokaty. Na dodatek środki inwestowane są codziennie, co jest możliwe dzięki temu, że zarządza nim inteligentny algorytm.

SuperLokator to ogromna szansa dla osób, które oszczędzają bezpiecznie, ale chcą też więcej zarabiać i nie tracić czasu na porównywanie ofert bankowych – mówi Monika Chwiedziewicz

Jednak sama platforma to raczej szansa dla niezależnych TFI, które nie posiadają swojej dystrybucji a muszą liczyć się ze spadkiem pobieranych opłat. Polski rynek jest obecnie bardzo drogi ze względu na konieczność opłacania sprzedawców – opłaty rzędu 4 proc. rocznie, przy stopach procentowych na poziomie 1,5 proc. (referencyjna) praktycznie uniemożliwia klientowi funduszu zarobek.

Opłaty spadną z powodu niezadowolenia klientów, którzy po pełnym wdrożeniu MIFID II w końcu dowiedzą się, ile płacą dystrybutorom, z którymi 5 lat temu zawarli umowę. Poza tym w przepisach wprowadzających MIFID II nadzór zawarł nakaz redukcji opłaty za zarządzanie. Jest jednak szansa, że takie firmy jak IQ Money doprowadzą do tego, że spadek opłat będzie szybszy.