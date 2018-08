Polska opiera się hakerom

Hakerzy na całym świecie próbują atakować komputery i urządzenia osobiste już prawie 10 milionów razy dziennie. Polska jednak opiera się tym próbom i pozostaje w gronie 25 najbardziej bezpiecznych miejsc na świecie (18 w Europie) – wynika z najnowszej analizy firmy Check Point Software Technologies.

Najnowsza analiza bezpieczeństwa sieciowego oparta o dane z lipca 2018 r., ujawniła znaczny wzrost ataków ukierunkowanych na trzy główne podatności Internetu Rzeczy (IoT). W skali globalnej ataki cybernetyczne najczęściej wymierzone są w tzw. Internet Rzeczy przy wykorzystaniu podatności routerów sieciowych i opierają się na rozprzestrzenianiu złośliwego oprogramowania IoT, takiego jak Mirai, IoTroop/Reaper i VPNFilter. Od maja 2018 ich ilość wzrosła ponad dwukrotnie!

Jak wynika z danych udostępnionych przez firmę Check Point, w lipcu najbezpieczniejszym krajem w Europie, a zarazem na świecie, okazał się Lichtenstein, którego indeks zagrożeń wyniósł zaledwie 12,6 pkt. Wśród krajów europejskich na kolejnych pozycjach podium uplasowały się Szwajcaria (28,9) i Estonia (29,8). Polska w lipcu ulokowała się na 18 pozycji (37,1) w Europie i 25 na całym świecie, dołączając tym samym do grona najbezpieczniejszych krajów. Co ciekawe, w ostatnim czasie ataki na nasze komputery przeprowadzane są głównie z Singapuru (IP komputera) w niedziele i poniedziałki…

W lipcu 2018 r. trzy podatności IoT znalazły się w pierwszej dziesiątce najczęściej wykorzystywanych: Router MVPower DVR router - Zdalne wykonywanie kodów #5; router D_Link DSL-2750B zdalne wykonywanie poleceń #7; oraz router Dasan GPON z blokadą uwierzytelniania pod numerem 10. Ataki wymierzone w te słabe punkty dotknęły łącznie 45 proc. organizacji na całym świecie, w porównaniu z 35 proc. w czerwcu 2018 r. i 21 proc. w maju. Wszystkie podatności umożliwiają atakującym użycie złośliwego kodu i zdalne sterowanie urządzeniami docelowymi.

Znane podatności oferują cyberprzestępcom łatwy, stosunkowo bezproblemowy punkt dostępu do sieci korporacyjnych, umożliwiając im rozprzestrzenianie szerokiego wachlarza ataków - stwierdziła Maya Horowitz, kierownik grupy analitycznej ds. zagrożeń w punkcie kontrolnym. - W szczególności luki IoT są często „ścieżką najmniejszego oporu”, ponieważ po narażeniu jednego urządzenia na szwank, można łatwo przeniknąć do kolejnych podłączonych urządzeń. W związku z tym ważne jest, aby organizacje stosowały najnowsze poprawki do znanych podatności już w momencie ich udostępniani, co powinno wesprzeć bezpieczeństwo sieci.