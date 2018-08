2,4 mld zł na podwyżki dla budżetówki w 2019 r.

Na podwyżki w sferze budżetowej w 2019 r. rząd zabezpieczył 2 mld 400 mln zł; staramy się zminimalizować szkody, które poczynili nasi poprzednicy, ale nie jest to możliwe, żeby zrobić to w jednym roku - powiedziała w czwartek szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska.

Rafalska była pytana podczas konferencji prasowej o środowe spotkanie z przedstawicielami NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, gdzie przedstawiła propozycje rządu na 2019 r. Zakładały: odmrożenie kwoty bazowej w płacach w budżetówce i kwoty bazowej funduszu socjalnego oraz podwyższenie wysokości minimalnego wynagrodzenia do 2.220 zł. Rafalska informowała jednak, że w ostatniej kwestii decyzja nie jest ostateczna, a rząd „jest otwarty na propozycje związkowe”.

Minister podkreśliła w czwartek, że spotkanie dotyczyło trzech obszarów: podwyżek w sferze budżetowej, wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz kwoty bazowej Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Propozycja została przedstawiona +Solidarności+, ale jest to propozycja adresowana do wszystkich partnerów społecznych, do przedstawicieli pracodawców, innych reprezentatywnych związków zawodowych - mówiła szefowa MRPiPS.