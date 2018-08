PGNiG będzie skarżyć Nord Stream2

Przygotowujemy wnioski do KE w sprawie Nord Stream 2. Na razie za wcześnie na szczegóły – poinformował Piotr Woźniak prezes PGNiG. Widzimy też w działaniach KE „grę na zwłokę”, w odpowiedzi na nasze wnioski – dodał prezes PGNiG.

Prezes PGNiG, wyraził również zaniepokojenie nie wykorzystywaniem przez Gazprom, magazynów gazu na Ukrainie. Nie chciał jednak szerzej komentować tej sprawy.

Jednocześnie zaznaczył, że eksport błękitnego paliwa na Ukrainę wyniósł ponad 220 mln mszesc. w I półroczu. Jest to minimalny spadek rok do roku, ale nic nie wskazuje, by sprzedaż do końca roku bardzo odbiegała od zeszłorocznej.

Bierzemy udział w kolejnych przetargach na dostawy gazu na Ukrainie - dodał wiceprezes. Sprzedaż gazu przez PGNIG na Ukrainę w 2017 r. wzrosła dwukrotnie, tj. do ponad 700 mln m szesc rocznie. PGNiG dostarcza gaz do ukraińskich odbiorców od sierpnia 2016 roku poprzez bezpośredni interkonektor gazowy - dodał Piotr Woźniak.

Z kolei Maciej Woźniak wiceprezes ds. handlowych dodał, że udział gazu rosyjskiego w portfelu importowym zmalał o kolejne 3 punktu procentowe.

Jednocześnie w ciągu kilku tygodni podpiszemy porozumienie z amerykańskimi koncernami Venture Global i Port Arthur , na dostawy 5,5 mld szesc.LNG rocznie od 2022-2023 r. - dodał wiceprezes ds. handlowych.

Jak dodaje, planujemy wykorzystać całą moc gazoportu w Świnoujściu, który może przyjąć 38 dostaw rocznie,

Już dziś spodziewamy się 28 różnych dostaw spotowych, długoterminowych. W I poł. 2018 r. w terminalu przyjęto 11 dostaw LNG. - zapowiada M. Woźniak

W pierwszym półroczu 2018 roku PGNiG zrealizował 11 ładunków LNG w Świnoujściu. Łączny wolumen dostaw to 1,3 mld m sześc. gazu po regazyfikacji.

W pierwszych sześciu miesiącach tego roku gaz skroplony stanowił 18 proc. dostaw z zagranicy, podczas gdy rok wcześniej było to 13 proc.