Nakłady na polski przemysł kosmiczny muszą rosnąć

Dziś udział Polski w europejskim przemyśle kosmicznym wynosi ok. 1 promila, chcemy, by było to 3 proc., co oznacza, że w ciągu najbliższych 10 lat ta branża musi rosnąć o kilkadziesiąt procent rocznie - powiedział wiceprezes ARP Dariusz Śliwowski.

W czwartek w warszawskiej siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu odbyło się wręczenie nagród laureatom trzeciej edycji konkursu „Kosmiczne ścieżki kariery. Budujemy kadry dla sektora technologii kosmicznych”. Jedną z nagród są staże w przedsiębiorstwach z branży kosmicznej.

Jak mówiła, obecna na uroczystości szefowa Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz, są wszelkie podstawy do tego, by Polska mogła uczestniczyć w coraz bardziej rozwijającym się globalnym rynku kosmicznym.

Wielokrotnie pokazano, że polscy absolwenci są absolutnie w światowej lidze; mamy wybitnych inżynierów informatyków, mamy robotykę na światowym, najwyższym poziomie. Materiał, by wbić się do kosmicznej światowej ligi z całą pewnością w Polsce jest - mówiła minister.

Emilewicz podkreśliła, że na naszym rynku jest już 300 firm działających w tej branży.

To są zarówno oddziały globalnych, kosmicznych czempionów, ale znakomita większość z nich to polskie małe i średnie przedsiębiorstwa - najczęściej zakładane przez studentów i doktorantów, którzy swą naukową doskonałość potrafią przekuć na rynkowy sukces - podkreśliła.

Wiceprezes ARP - która jest współorganizatorem konkursu - Dariusz Śliwowski podkreślił, że aby można osiągnąć sukces w każdej branży, potrzebni są ludzie.

To dlatego ARP inwestuje w staże i kosmos. W naszej nazwie jest słowo „rozwój”. Nie status quo a właśnie rozwój i przyszłość. To inwestycja w przyszłość portfela naszych spółek .

Jeden z laureatów konkursu Michał Gumiela, który rozpocznie półroczny staż w firmie Astronica, powiedział w rozmowie z PAP, że z tematyką kosmiczną związany jest już „od jakiegoś czasu”, poprzez uczestnictwo w programie PW - Sat 2, czyli budowie drugiego studenckiego satelity. Student ostatniego roku elektroniki na Politechnice Warszawskiej wyjaśnił, że podczas stażu będzie się zajmował „ogólnie pojętą elektroniką w zastosowaniach kosmicznych”

Takie elementy są specjalnie projektowane do tego, by pracować w warunkach kosmosu; muszą być absolutnie niezawodne, bo to szczególny wymóg w misjach kosmicznych - dodał.

Prace nad satelitą PW-Sat2 zespół złożony z ponad 30 studentów z różnych wydziałów Politechniki Warszawskiej rozpoczął w 2013 roku. Wcześniej - w lutym 2012 roku - na orbicie okołoziemskiej znalazł się pierwszy polski satelita PW-Sat, również zbudowany przez studentów Politechniki Warszawskiej.

SzSz (PAP)