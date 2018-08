HGW daje podwyżki przed wyborami

Od września wzrosną dodatki funkcyjne dla wychowawców i dyrektorów szkół - zdecydowali warszawscy radni przyjmując uchwałę w tej sprawie. Dodatki dla wychowawców w szkołach wzrosną do 380 zł, a pensja dyrektorów szkół zostanie podniesiona średnio o 1000 zł.

Teraz dodatki za wychowawstwo wynoszą w Warszawie średnio 120 zł w szkołach podstawowych oraz 170 zł w szkołach średnich. Od września wzrosną one odpowiednio o 260 zł i 210 zł, czyli do 380 zł. O 50 zł wzrosną również dodatki dla wychowawców w przedszkolach. Zmiana dotyczy blisko 11 tys. wychowawców, czyli 40 proc. nauczycieli.

Od września 2018 r. pensja dyrektorów szkół warszawskich zwiększy się średnio o 1000 zł. Wyższy dodatek otrzymają także dyrektorzy przedszkoli (o 500 zł więcej), wicedyrektorzy szkół i przedszkoli oraz kadra zarządzająca innymi placówkami oświatowymi.

Łącznie na zwiększenie dodatków w 2018 r. miasto przeznaczy 15 mln zł, a w 2019 r. - 45 mln zł.

W stołecznych publicznych szkołach i przedszkolach pracuje ponad 28 tys. nauczycieli. Jak czytamy w komunikacie prasowym stołecznego urzędu, od 2006 r. ich pensje wzrosły średnio o 59 proc. (2006 - 3191 zł, 2018 - 5073 zł). Warszawscy nauczyciele mają najwyższe dodatki motywacyjne - średnio to 600 zł miesięcznie. Dodatki dla najlepszych nauczycieli sięgają nawet 1200 zł. W innych miastach są one znacznie niższe: Wrocław, Kraków - ok. 300 zł, Lublin - ok. 200 zł, Poznań i Łódź - ok. 150 zł, Gdańsk - 140 zł.

Ratusz podaje także, że w Warszawie subwencja pokrywa mniej niż połowę wydatków edukacyjnych. Budżet przeznaczony na stołeczną oświatę, łącznie z inwestycjami, wynosi 4,29 mld zł, w tym: 2,50 mld zł to środki finansowe Warszawy, a 1,79 mld zł to pieniądze z subwencji.

Na pensję nauczycieli składa się wynagrodzenie zasadnicze (w wysokości określanej corocznie w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej ws. minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli) oraz dodatki określone w ustawie - Karta Nauczyciela. Są to: dodatek za wysługę lat, dodatek wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej, dodatek funkcyjny dla wychowawcy klasy, dodatek funkcyjny nauczyciela doradcy, dodatek funkcyjny nauczyciela konsultanta, dodatek za warunki pracy, dodatek za uciążliwość pracy, nagroda jubileuszowa, nagroda ze specjalnego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, dodatek motywacyjny, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalno-rentowe oraz odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy i doraźnych zastępstw.

Z tabeli będącej załącznikiem do rozporządzenia ws. minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli wynika, że od 1 kwietnia wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym (tacy stanowią ponad 90 proc. wszystkich nauczycieli) wynosi dla stażysty 2417 zł brutto, nauczyciela kontraktowego - 2487 zł brutto, nauczyciela mianowanego - 2824 zł brutto, a dyplomowanego - 3317 zł brutto.

Część dodatków przepisy uzależniają wprost od wysokości wynagrodzenia zasadniczego i jest to m.in. dodatek za wysługę lat. Oznacza to, że rosną one zawsze, gdy rośnie płaca zasadnicza.

Z kolei wysokość innych dodatków, np. motywacyjnego czy funkcyjnego, określają same samorządy w regulaminach wynagradzania.

SzSz (PAP)