Będzie łatwiej kupić ziemię rolną

Ministerstwo Rolnictwa we wrześniu br. przedstawi projekt nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Zmiany będą miały na celu m.in. złagodzenie dotychczasowych ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi - poinformował w komunikacie resort rolnictwa.

W projektowanej nowelizacji resort rolnictwa przewiduje zwiększenie powierzchni nieruchomości rolnej wyłączonej spod przepisów ustawy do 1 ha (dotychczas do 0,3 ha). Zmiana ta ułatwi nabywanie niewielkich nieruchomości rolnych przez osoby zainteresowane osiedleniem się na wsi. Wprowadzenie tej poprawki spowoduje, że rolnicy w niektórych przypadkach będą mogli zbyć takie nieruchomości (o pow. do 1 ha) samodzielnie, dowolnej osobie, bez potrzeby ubiegania się o zgodę dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Utrzymana zostanie zasada, zgodnie z którą nabywcami nieruchomości rolnych powinni być przede wszystkim rolnicy indywidualni, prowadzący gospodarstwa rodzinne, będące w myśl art. 23 Konstytucji podstawą ustroju rolnego państwa.

Dzięki tej ustawie ograniczyliśmy, a nawet wyeliminowaliśmy spekulacje przy zakupie ziemi, więc nie będą to duże zmiany - poinformował cytowany w komunikacie minister Jan Krzysztof Ardanowski. Jednak różne opinie, które napływają na przykład od rolników i osób, które chciałyby zamieszkać na terenach wiejskich, sygnalizują pewne trudności, wynikające z zapisów funkcjonującej ustawy. To pokazuje, że ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego należy zmodyfikować - dodał szef resortu rolnictwa. Chciałbym, aby w procesie konsultacji z resortami, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz z izbami rolniczymi, których przedstawiciele najlepiej znają sytuację rolników, uzgodnić i wypracować najlepsze rozwiązania - powiedział minister Ardanowski.

