Komisja VAT: Wiemy kto będzie przesłuchany

Komisja przychyliła się do moich wniosków w sprawie świadków i wezwała pierwszych pięciu świadków: Witolda Modzelewskiego, Jana Vincenta-Rostowskiego, Zbigniewa Ćwiąkalskiego, Andrzeja Czumę i Andrzeja Seremeta - poinformował przewodniczący komisji śledczej ds. VAT Marcin Horała po zakończenia czwartkowego posiedzenia.

Prof. Witold Modzelewski to były wiceminister finansów (w latach 1992-96) i twórca pierwszej ustawy o VAT, a także ekspert podatkowy i szef Instytutu Podatkowego.

Jan Vincent-Rostowski to minister finansów w latach 2007-13, Zbigniew Ćwiąkalski i Andrzej Czuma to ministrowie sprawiedliwości i prokuratorzy generalni w latach 2007-09, a Andrzej Seremet to prokurator generalny w latach 2010-16.

Jak mówił Horała, pierwszym świadkiem będzie prof. Modzelewski, który przekazywał informacje na temat patologii w VAT wielu osobom w państwie. „Chcemy zbadać kto, kiedy i jaką wiedzę w tym zakresie, że dzieją się nieprawidłowości, posiadał” - zaznaczył.

Z kolei wezwanie Rostowskiego to „sprawa oczywista”, bo był ministrem finansów w okresie, który będzie badać komisja i był konstytucyjnie odpowiedzialny za dochody budżetowe i pobór podatków. „Poza wszystkim to rzadki przypadek świadka, który nie może się doczekać, by stanąć przed komisją, chcemy te marzenia pana ministra spełnić” - powiedział Horała.

Pozostała trójka świadków, to osoby, które nadzorowały prokuraturę w badanym okresie. „Następne posiedzenie komisji 12 września, podczas najbliższego posiedzenia Sejmu, również robocze, o charakterze zamkniętym” - zapowiedział Horała.

POLECAMY TEŻ WYWIAD Z POSŁEM MARCINEM HORAŁĄ W NAJNOWSZEJ GAZECIE BANKOWEJ.

Terminy przesłuchań świadków mają być ustalone w porozumieniu z nimi. „Chcemy, aby odbywało się to bez zbędnej zwłoki. Chciałbym, żebyśmy do listopada mieli przesłuchania tej piątki świadków za sobą” - zaznaczył szef komisji.

PAP/ as/