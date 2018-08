PIP: Amazon nie płaci na czas

Nieterminowe wypłaty wynagrodzenia i zaniżanie jego wysokości oraz nieprzestrzeganie przepisów o czasie pracy - m.in. takie nieprawidłowości wykazały kontrole Państwowej Inspekcji Pracy w centrach logistycznych firmy Amazon w 2018 r.

Wyniki kontroli przedstawił w czwartek podczas konferencji prasowej Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek. Poinformował, że w 2018 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 13 kontroli w centrach logistycznych Amazona w Bielanach wrocławskich, Sadach k. Poznania, Kołbaskowie i Sosnowcu.

Główny Inspektor poinformował, że PIP doszukała się nieprawidłowości, które dotyczyły m.in. nieterminowego prowadzenia szkoleń BHP, nieprzestrzegania przepisów BHP w zakresie pomieszczeń higienicznosanitarnych, nieustalania porozumienia z zakładowymi organizacjami związkowymi stanowisk pracy i zasad otrzymywania posiłków profilaktycznych i napojów.

Ponadto inspektorzy stwierdzili błędy w protokołach z ustalenia okoliczności przyczyn wypadków przy pracy, niewyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej, nieterminowe wydawanie świadectw pracy, nieterminowe wypłaty wynagrodzenia i zaniżanie jego wysokości, nieprzestrzeganie przepisów o czasie pracy - chodzi o nieprawidłowo sporządzone rozkłady czasu pracy, planowanie pracy w godzinach nadliczbowych.

Łyszczek zwrócił uwagę, że PIP zbadała „wydatki energetyczne” niektórych pracowników, które określają wysiłek podczas wykonywania pracy. Pomiary na 11 stanowiskach wykazały, że na siedmiu z nich zanotowano „wysokie wartości”. „W związku z tym inspektorzy pracy skierowali do pracodawcy wniosek dotyczący m.in. zastosowania rozwiązań zmierzających do ograniczenia długotrwałego wysiłku pracowników wykonujących ręczne prace transportowe na stanowiskach, gdzie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm dla mężczyzn i kobiet w czasie zmiany roboczej” - poinformował Główny Inspektor. Zaznaczył, że z metodą badania „wydatku energetycznego”, użytą przez PIP nie zgodziła się firma Amazon i zaskarżyła wyniki pomiarów do sądu. Amazon zbadał „wydatki energetyczne” inną metodą.

Główny Inspektor Pracy poinformował również, że w związku z kontrolą PIP skierowała do Amazona 42 decyzje nakazujące usunięcie nieprawidłowości. Nałożono jeden mandat karny w wysokości 1 tys. zł. Ponadto, podczas kontroli, udzielono 38 porad z zakresu prawa pracy oraz technicznego bezpieczeństwa pracy.

W odpowiedzi na wyniki kontroli Amazon zwrócił uwagę, że od początku swojej działalności w Polsce ściśle współpracuje z przedstawicielami władz, w tym z Inspekcją Pracy. „Zapewniamy im pełen wgląd w nasze warunki pracy i standardy bezpieczeństwa. Jeśli jakieś kwestie wymagają poprawy - natychmiast wprowadzamy zmiany. Nieustannie koncentrujemy się także na otwartym i bezpośrednim dialogu z naszymi pracownikami, dzięki któremu możemy ciągle doskonalić nasze środowisko pracy” - czytamy w oświadczeniu przesłanym PAP.

„Aby walczyć z mitami na temat warunków pracy w Amazon otworzyliśmy nasze centra logistyki e-commerce dla zwiedzających. Zachęcamy każdego zainteresowanego tym, jakie miejsce pracy stworzyliśmy, aby sam się o tym przekonał odwiedzając jeden z naszych budynków. Zapisy dostępne są na www.zwiedzanieamazon.pl” - napisano. Jak podkreślono, w 2018 r. centra logistyki e-commerce odwiedziło już ponad 2000 osób.

Amazon przypomniał, że stworzył w kraju ponad 14 000 stałych miejsc pracy i wygenerował inwestycje w wysokości ponad 4 miliardów złotych. „Dokładamy wszelkich starań, aby być pracodawcą pierwszego wyboru w każdym regionie, w którym prowadzimy działalność” - dodano.

Łyszczek przypomniał, że PIP bada warunki pracy w Amazonie od 2014 r. „Zdecydowana większość wydanych w latach 2014-2018 r. środków została zrealizowana. Co w sposób pozytywny przełożyło się na poprawę warunków pracy i wyeliminowanie wielu nieprawidłowości zarówno w zakresie prawnej ochrony stosunku pracy, jak i technicznego bezpieczeństwa pracy” - powiedział. Dodał, że kontrole PIP nie potwierdziły części zarzutów pojawiających się w kręgach pracowniczych.

Główny Inspektor zapewniał, że PIP zależy na tym, żeby poprawić warunki pracy pracownikom. „W pierwszej kolejności do tego będziemy dążyć. Jeśli trzeba będzie trzydzieści kontroli, to będzie trzydzieści kontroli, czyli dotąd, aż te warunki się poprawią” - mówił.

Łyszczek był dopytywany, czy jest szansa, aby pracownicy Amazona w innym sposób niż dotychczas byli rozliczani ze swojej pracy. „Pracodawca sam ustala sposób rozliczania z wykonanej pracy. Możemy tylko przy wydatku energetycznym patrzeć na to, jak pracownik wykonuje pracę, czy ma zapewnione miejsca siedzące, żeby mógł chwileczkę odpocząć. Tak samo jest przy taśmach produkcyjnych, kiedy pracownik bez przerwy stoi, to musi mieć zapewnione miejsce siedzące, żeby chwileczkę odpocząć” - wyjaśniał. Dodał, że inspektorzy mogą zbadać także m.in. temperaturę w miejscu pracy.

