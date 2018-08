LOT będzie doceniony przez CPK

Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu do spraw CPK, zaznaczył dziś, iż linie lotnicze wyraziły zainteresowanie udziałem w projekcie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dostępność ma być jak największa ale to LOT ma zostać doceniony szczególnie.

„Lotniska hubowe zwiększają przepustowość bardziej niż lotniska point-to-point. Chcemy uczyć się od najlepszych i mamy świadomość, że hub zakładany jest przez linie lotnicze. My tworzymy infrastrukturę i perspektywy rozwoju” - mówił Wild podczas spotkania Impact Roundtable.

CPK, co zaznaczono, ma mieć jak największą dostępność ale LOT będzie, jako narodowy przewoźnik, traktowane wyjątkowo.

Na początku listopada ubiegłego roku rząd przyjął uchwałę ws. „Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność - Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej”.

Nowe lotnisko ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Po pierwszym etapie budowy ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie. Docelowo lotnisko będzie mogło być rozbudowane, by obsłużyć ok. 100 mln osób. Lotnisko ma powstać na ok. 3 tys. ha gruntów. Obiekt wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i kolejową ma kosztować ok. 30-35 mld zł. Do końca 2019 r. mają trwać prace przygotowawcze, a sam port ma być budowany przez kolejne 8 lat, do końca 2027 r.

Budowa nowego portu jest konieczna, w związku z tym, że warszawskie Lotnisko Chopina nie może pełnić funkcji dużego portu przesiadkowego. Przepustowość lotniska w Warszawie jest na wyczerpaniu i, w związku z dynamicznie rosnącym ruchem lotniczym w regionie, w następnych latach nie będzie w stanie go obsłużyć. W 2017 r. port obsłużył 15,72 mln pasażerów, o 22 proc. więcej niż w 2016 r. W pierwszym półroczu tego roku port obsłużył ok. 8 mln pasażerów.

