Przetwórcy nadużywają swojej pozycji wobec rolników

Kontrolerzy Inspekcji Handlowej sprawdzili 29 skupów owoców miękkich w województwach, w których jest najwięcej upraw i znajdują się siedziby dużych przetwórców, czyli: lubelskim, mazowieckim, łódzkim i świętokrzyskim; obecnie UOKiK analizuje zebrane dane - poinformował w piątek UOKiK.

Kontrole prowadziły Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej w: Kielcach, Lublinie, Łodzi i Warszawie. Inspektorzy sprawdzali m.in. umowy zawierane przez skupy zarówno z rolnikami, jak i zakładami, które chłodzą i przetwarzają owoce. Badane były m.in. relacje handlowe pomiędzy poszczególnymi podmiotami.

Celem kontroli było sprawdzenie, czy ceny owoców miękkich kształtowane są zgodnie z prawem. Szczególnie, czy w relacjach pomiędzy rolnikami, skupami a przetwórniami i chłodniami może dojść do wykorzystywania przewagi kontraktowej dużych zakładów wobec rolników. Obecnie analizujemy zebrane informacje i dane - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes UOKiK Marek Niechciał.

Chciałbym przy tym podkreślić, że UOKiK nie jest urzędem do spraw kontroli cen. Nieuczciwe wykorzystanie przewagi kontraktowej to jeden z trzech przypadków, kiedy możemy ingerować w sposób ich ustalania. Pozostałe to niedozwolone porozumienia, np. zmowa cenowa czy przetargowa i nadużywanie pozycji dominującej przez rynkowych potentatów - dodał.