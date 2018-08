Gospodarka rośnie, ale poziom inwestycji rozczarowuje

Gospodarka wzrosła w II kw. tego roku o 5,1 proc. podał GUS w drugim szacunku i tym samym potwierdził swoje prognozy z połowy sierpnia. Urząd podał także, że wzrost nakładów brutto na środki trwałe wyniósł zaledwie 4,5 proc. w porównaniu do 8,1 proc. w I kw. tego roku.

Jak podaje GUS, „głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego był popyt krajowy, którego wzrost w skali roku wyniósł 4,8 proc. i był niższy od notowanego w I kwartale 2018 r. (wzrost o 6,8 proc.)”.

GUS poinformował, że akumulacja brutto w II kwartale 2018 r. wzrosła o 4,9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 4,5 proc. Stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła, podobnie jak przed rokiem, 16,2 proc.

Urząd podał także, że poprawił się wkład eksportu netto, „w II kwartale br., po negatywnym wpływie eksportu netto w I kwartale 2018 r. (-1,2 pkt. proc.), zanotowano pozytywny wpływ popytu zagranicznego na wzrost gospodarczy, który wyniósł +0,5 pkt. proc.”

Jak ocenia Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego „mocno zaskakująca okazała się jednak w drugim kwartale struktura wzrostu gospodarczego”.

Po pierwsze pomimo wyhamowania dynamiki sprzedaży detalicznej towarów przyspieszeniu uległo tempo wzrostu konsumpcji gospodarstw domowych. Być może następuje silny wzrost konsumpcji usług, który „podbija” konsumpcje ogółem. Po drugie pomimo istotnego przyspieszenia inwestycji sektora publicznego (w tym JST nominalnie o 89,2 proc.r/r) i prywatnego (w dużych firmach nakłady inwestycyjne wzrosły w drugim kwartale br. nominalnie o 13,9 proc.r/r), w całej gospodarce dynamika inwestycji nie tylko nie przyspieszyła, ale wręcz gwałtownie wyhamowała: do 4,5 proc.r/r z 8,1 proc. zanotowanych w pierwszym kwartale br. - zwraca uwagę główna ekonomistka Banku Pocztowego.

Także dla Pawła Radwańskiego, głównego ekonomisty Raiffeisen Polbank, największym zaskoczeniem jest rozczarowujący wynik inwestycji.

Kategoria ta zanotowała dynamikę na poziomie zaledwie 4,5 proc., co przy oczekiwaniach na poziomie 7 proc.-9 proc. r/r można śmiało nazwać rozczarowaniem. Tym bardziej, ze cały czas wysoki wzrost notują inwestycje publiczne związane z budownictwem, co niestety wskazuje, że dynamika inwestycji w sektorze prywatnym mogła w II kwartale nawet być ujemna – komentuje dane Urzędu Paweł Radwański, główny ekonomista Raiffeisen Polbank.

Ocenia on jednak, że jednoczesny wzrost konsumpcji prywatnej (wspomniane 4,9 proc. r/r), pozwala szacować wzrost PKB w tym roku na 4,9 proc.

Łącznie pozwala to podtrzymać nasze szacunki całorocznego tempa wzrostu na poziomie 4,9 proc. podczas gdy w III kwartale wzrost może spowolnić w okolice 4,8 proc. r/r. W chwili obecnej nie widzimy też powodów, aby rewidować w dół całoroczną prognozę inwestycji na poziomie 7,7 proc. Nie można bowiem wykluczyć, że rozczarowanie zanotowane w II kwartale zostanie zrekompensowane kolejnymi odczytami, za czym przemawiają choćby ostatnie dobre dane o wzroście nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw – uważa Radwański.

Jak dodaje Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB, „niestety przyspiesza też konsumpcja publiczna, co może sugerować luzowanie dyscypliny fiskalnej (+4,4 proc. r/r). Rozczarowaniem okazał się wzrost inwestycji – zaledwie +4,5 proc. r/r, czyli sporo mniej niż w kwartale pierwszym (+8,1 proc.), wynik bardzo rozczarowujący mając na uwadze miesięczne dane”.

Zgodnie z oczekiwaniami na wyższe poziomy powróciła dynamika wolumenów handlowych, a wobec mizernego ożywienia w inwestycjach eksport rósł szybciej niż import (6,9 wobec 6,5 proc.), co miało istotny wkład we wzrost. Do tego nadal istotnie rosną zapasy, choć ich znaczenie było nieco mniejsze niż w pierwszym kwartale – uważa główny ekonomista XTB.