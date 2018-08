Kaczyński ma plan na Stocznię Gdańsk

Przejęcie przez Skarb Państwa Stoczni Gdańsk i GSG Towers to element wielkiego planu, jakim jest odbudowa przemysłu stoczniowego i całej gospodarki morskiej - napisał prezes PiS Jarosław Kaczyński w liście skierowanym do uczestników piątkowej uroczystości na terenie Wyspy Ostrów.

W piątek na terenie Wyspy Ostrów zaprezentowano podstawowe założenia planów rozwoju tych terenów stoczniowych. W uroczystości wzięli udział premier Mateusz Morawiecki, minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz oraz minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński oraz prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

Prezes PiS w liście odczytanym przez szefa „S” Stoczni Gdańsk Romana Gałęzewskiego, wyraził zadowolenie z faktu, iż zostały przygotowane plany rozwoju terenów stoczniowych na Wyspie Ostrów, a Stocznia Gdańska i GSG Towers stały się własnością Skarbu Państwa.

Czytaj także:Stocznia Gdańsk chce wyjść na prostą budując mosty

Wykupienie tych zakładów jest olbrzymim krokiem naprzód: krokiem, który otwiera szerokie perspektywy rozwojowe oraz daje szanse na naprawdę pomyślną przyszłość - podkreślił Kaczyński.

Wyraził też nadzieję, że niedługo zostanie odbudowany potencjał produkcyjny stoczni, a wytwarzane statki będą konkurować z wyrobami innych producentów.

Przejęcie przez Skarb Państwa Stoczni Gdańsk i GSG Towers jest elementem wielkiego planu, wielkiego projektu rewitalizacyjnego, jakim jest odbudowa nie tylko przemysłu stoczniowego, ale także całej gospodarki morskiej wraz z żeglugą śródlądową - stwierdził prezes PiS.

Z kolei minister Emilewicz przypomniała, że ogłoszenie planu rozwoju przemysłu stoczniowego na Wyspie Ostrów, odbywa się w „wyjątkowym dniu” - w 38. rocznicę podpisana Porozumień Sierpniowych.

Jesteśmy przekonani, że potencjał tego miejsca, w którym się znajdujemy, umożliwi odbudowę przemysłu stoczniowego. I tego, który dzisiaj na Wyspie się znajduje, ale także tego, który chce tutaj przyjść dlatego, że tutaj są dobre tereny, dobre warunki - mówiła. Dziś pokazujemy plany, co chcemy, aby na tej Wyspie się wydarzyło w ciągu najbliższego roku, najbliższych 5, 10 lat. To miejsce, mamy nadzieję, stanie się też miejscem szkolącym kadry dla przemysłu stoczniowego nie tylko Wyspy, nie tylko Wybrzeża, ale - mamy nadzieję, że tutaj także będą przyjeżdżać szkolić się kadry dla przemysłu stoczniowego z całej Europy - powiedziała też minister przedsiębiorczości i technologii.

Minister Kwieciński podziękował wszystkim osobom i firmom, które przyczyniły się do przejęcia stoczni i przygotowania planu jej rozwoju.

Ale naprawdę chciałbym podziękować stoczniowcom, bo to dzięki wam, dzięki waszej determinacji, dzięki związkowcom, którzy upierali się, że te tereny i stocznia, nie mogą tak zostać, nie mogą zostać w takim kształcie, w jakim były do tej pory, to dzięki państwa uporowi udało nam się doprowadzić do zmiany - podkreślał minister inwestycji i rozwoju.

Obecny na uroczystości szef „S” Piotr Duda powiedział kolei, że związek nie mógł wyobrazić sobie lepszego - niż przejęcie przez polski kapitał i ogłoszenie planów rozwoju Stoczni Gdańsk, prezentu „na swoje urodziny”.

Dobrze, że ta zła droga wreszcie się kończy - mówił Duda podkreślając, że w ostatnich latach niejednokrotnie słyszał od stoczniowców, że „mają dość tej niepewności, czy będzie na wypłaty, czy będzie Stocznia funkcjonować, czy jeszcze miesiąc, czy jeszcze rok, czy dwa” - mówił Duda.

19 lipca br. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. odkupiła 81,05 proc. akcji Stoczni Gdańsk S.A. oraz 50 proc. udziałów GSG Towers Sp. z o.o. od firmy Gdańsk Shipyard Group Sp. z o.o., kontrolowanej przez ukraińskiego inwestora Serhija Tarutę. ARP posiadała wcześniej 18,95 proc. akcji Stoczni Gdańsk i 50 proc. udziałów w stowarzyszonej GSG Towers, produkującej wieże do elektrowni wiatrowych. W efekcie tych działań 100-procentowym właścicielem Stoczni Gdańsk i GSG Towers są spółki z grupy ARP.

Podstawowe założenia planu rozwoju przemysłu stoczniowego na terenie Wyspy Ostrów, zaprezentowano w piątek w jednej z należących do Stoczni Gdańskiej SA. hal na terenie Wyspy. Jak poinformowano, w projekcie nazwanym „Stocznia Gdańsk 4.0. Nowy początek” swój udział mają i będą miały Agencja Rozwoju Przemysłu S.A (ARP), Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. (PSSE) oraz Stocznia Gdańsk S.A.

Do końca roku PSSE ma zakończyć pierwszy etap prac modernizacyjnych na terenie Wyspy Ostrów. Jak wyjaśniono w komunikacie prasowym, na rewitalizowanych terenach powstaną dwie nowe płyty montażowe o łącznej powierzchni 20 tys. m kw., graniczące z nabrzeżami, co daje możliwość bezpośredniego wodowania jednostek. „Wzdłuż Nabrzeża Trawlerowego będą mogły powstawać statki o długości do 150 m, ich elementy i nadbudówki, a wzdłuż Hali 33 będą budowane nadbudówki. Sama Hala 33 też jest przebudowywana i będzie na nowo wyposażana, tak by po zakupie nowych urządzeń i linii mogły tam powstawać jednostki o długości do 90 m.” - poinformowano.

ARP ma z kolei wzmocnić finansowo Stocznię Gdańsk: ARP planuje przeprowadzić tą operację poprzez swoje spółki zależne, głównie SPV Operator, a środki w ramach dokapitalizowania mają być przeznaczone przez zarząd Stoczni Gdańsk na kapitał obrotowy, modernizację hal i linii technologicznych oraz inwestycje w park maszynowy. Inwestycje te mają pozwolić pozyskać stoczni kontrakty, także w nowych segmentach.

SzSz(PAP)