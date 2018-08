Pierwsze 1,5 tys. mieszkań powstanie w ramach programu Mieszkanie plus we Wrocławiu. W piątek ogłoszono konkursy urbanistyczno-architektoniczne na budowę trzech osiedli na działkach przekazanych przez PKP oraz Pocztę Polską.

Jak powiedział podczas konferencji prasowej we wrocławskim Muzeum Architektury wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń, pierwsze we Wrocławiu mieszkania z programu Mieszkanie plus powstaną na trzech działkach przy ulicach - Kolejowej, Hermanowskiej i Białowieskiej. To tereny przekazane przez PKP oraz Pocztę Polską.

W tych trzech lokalizacjach powstanie około 1,5 tys. mieszkań - podał minister.

Dodał, że to pierwsze mieszkania, które powstaną w stolicy Dolnego Śląska w ramach programu Mieszkanie plus.

Pierwsze, ale nie ostanie, bo myślę, że jeszcze zaskoczymy kolejnymi lokalizacjami - dodał.

W piątek podczas konferencji prasowej ogłoszono konkursy urbanistyczno-architektoniczne na budowę tych trzech osiedli.

Chcemy dać Polakom szansę na dostęp do tańszych mieszkań, ale też chcemy pokazać, że można budować duże przestrzenie atrakcyjne architektonicznie - powiedział Soboń.

W sądach konkursowych, które wyłonią najlepsze projekty, zasiadają m.in. architekci wskazani przez wrocławski oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz przedstawiciele wrocławskiego magistratu i miejskiego konserwatora zabytków. Soboń podkreślił, że konkursy architektoniczne poprzedzające budowę mieszkań z programu Mieszkanie plus cieszą się dużym zainteresowaniem.

Wierzę, że i tu zaprezentowane zostaną bardzo dobre projekty i w przyszłym roku będzie można rozpocząć realizację tych inwestycji - mówił.

Wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak podkreślił, że nowe osiedla powstaną na działkach, które są dobrze skomunikowane.

Formuła konkursowego wyboru najlepszych realizacji jest dobra, ponieważ daje gwarancję jakości () wierze, że zieleń, dostęp do komunikacji, przedszkoli i szkół to czynniki, które będą silnie brane pod uwagę - powiedział Hreniak.

Zwycięzcy konkursów zostaną ogłoszeni 29 listopada.

Grzegorz Muszyński, członek zarządu BGK Nieruchomości S.A., przekazał, że przy ul. Kolejowej (działka przekazana przez Pocztę Polską) architekci mają do dyspozycji działkę o powierzchni 20 tys. m. kw. - powstanie tam ponad 460 mieszkań. Na działce o powierzchni ponad 95 tys. m. kw. przy ul. Hermanowskiej (przekazana przez PKP) powstanie ponad 650 lokali, zaś na obszarze 20 tys. m. kw. Przy ul. Białowieskiej (również przekazana przez PKP) - ponad 350 mieszkań.

Wojewoda przypomniał, że mieszkania w ramach programu Mieszkanie plus budowane są również w innych miejscach na Dolnym Śląsku.

Na przykład w Wałbrzychu już w pierwszym kwartale 2019 r. zostanie oddanych do użytku 215 mieszkań – podał.

Na podst. PAP