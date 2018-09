Emerytury dla matek do końca roku

Chcemy, żeby parlament przyjął projekt ustawy o „matczynych emeryturach” do końca roku, aby przepisy mogły obowiązywać od 2019 r. - powiedziała wicepremier Beata Szydło. Zaznaczyła, że w niektórych przypadkach o „matczyną emeryturę” będą się mogli ubiegać także mężczyźni.

Wicepremier powiedziała, że projekt w sprawie „matczynych emerytur” jest już gotowy. Chodzi o przepisy dotyczące przyznania minimalnej emerytury matkom, które urodziły i wychowały przynajmniej czwórkę dzieci.

Ten projekt jest przygotowany i czeka na przyjęcie przez rząd. Pan premier zdecyduje, kiedy to się stanie. Chcemy, żeby został on przyjęty przez parlament do końca roku, żeby ustawa mogła obowiązywać od 2019 r. - podkreśliła Szydło.