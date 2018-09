USA odcięły finansowanie Palestynie

Stany Zjednoczone wstrzymały wpłaty dla Agencji ONZ ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim (UNRWA) - poinformował Departament Stanu USA, uzasadniając, że programy agendy są „nieodwracalnie wadliwe”.

Odrzucamy tę krytykę w sposób najostrzejszy z możliwych - oświadczył w piątek wieczorem czasu lokalnego rzecznik UNRWA Chris Gunness.

Podkreślił, że decyzja amerykańskiego rządu jest „zaskakująca” i „rozczarowująca”.

Decyzję USA ostro skrytykowały władze Autonomii Palestyńskiej. „To otwarty atak na Palestyńczyków” - powiedział rzecznik prezydenta Autonomii Mahmuda Abbasa.

Całkowicie odrzucamy amerykańską decyzję i potępiamy ją - stwierdził sekretarz generalny Organizacji Wyzwolenia Palestyny Saeb Erekat.

Co roku USA wpłacały ponad 300 mln dolarów dla UNRWA, co stanowiło 30 proc. budżetu tej agendy. Według administracji waszyngtońskiej, to „nieproporcjonalnie dużo”.

W styczniu br. prezydent Donald Trump zapowiedział, że ograniczy środki dla UNRWA.

Płacimy im rok w rok setki milionów dolarów, a w zamian - żadnej wdzięczności, żadnego szacunku - napisał na Twitterze.

Oskarżył stronę palestyńską o sabotowanie negocjacji w sprawie trwałego traktatu pokojowego z Izraelem.

Wkrótce potem premier Izraela Benjamin Netanjahu wezwał do całkowitego zlikwidowania tej agendy ONZ.

UNRWA jest „organizacją, która utrwala problem palestyński (…). Uświęca też narrację o tzw. prawie do powrotu . Dlatego UNRWA powinna zniknąć z tego świata” - powiedział Netanjahu.

UNRWA została powołana w 1949 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, by pomóc w zapewnieniu edukacji, opieki zdrowotnej i społecznej uchodźcom palestyńskim przebywającym na terytorium Libanu, Jordanii, Syrii i Autonomii Palestyńskiej.

