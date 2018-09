Wódka przyczyną rekonstrukcji rządu

Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka, który niedawno przeprowadził rekonstrukcję rządu, a w piątek mianował nowych ministrów finansów i energetyki, zapowiedział, że to nie koniec zmian, a jedną z ich przyczyn jest pijaństwo wśród osób zajmujących wysokie stanowiska.

Wstyd o tym mówić, ale wielu kierowników, których ostatnio zwolniłem, nie wylewało za kołnierz - powiedział Łukaszenka w piątek. - Jeszcze wrócimy do różnych urzędników i nie tylko w rządzie - mówił.

Łukaszenka wyjaśnił, że picia alkoholu czy chodzenia do sauny nie zabrania, ale „trzeba to umieć” robić.

Trzeba znać miarę, wiedzieć z kim, gdzie i ile - oświadczył. - Pijak to żaden kierownik. Jeśli dzisiaj się napił do utraty przytomności, to jutro będzie myślał tylko o tym, jak strzelić sobie klina - ocenił prezydent.