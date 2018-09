Trump: Kanada nie musi być w NAFTA

Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że nie ma potrzeby włączania Kanady do zmodyfikowanego Północnoamerykańskiego Układu o Wolnym Handlu (NAFTA) i ostrzegł Kongres, by nie mieszał się do negocjacji na ten temat.

Nie ma żadnej politycznej potrzeby, by Kanada uczestniczyła w nowym porozumieniu w sprawie NAFTA. Jeśli nie osiągniemy uczciwego dla USA rozwiązania po dziesięcioleciach nadużyć, Kanada będzie pominięta - napisał Trump na Twitterze. - Kongres nie powinien ingerować w te negocjacje albo po prostu całkowicie wypowiem NAFTA i będzie to dla nas korzystniejsze - dodał.

Trump zawiadomił w piątek Kongres o swym zamiarze podpisania dwustronnej umowy handlowej z Meksykiem, który jest trzecim sygnatariuszem NAFTA. Wcześniej tego samego dnia zawieszono do środy prowadzone z Kanadą rozmowy na temat zmian w północnoamerykańskim układzie. O osiągnięciu porozumienia z Meksykiem Trump poinformował w poniedziałek.

Kongresmeni ostrzegli w piątek, że mogą się przeciwstawić zatwierdzeniu umowy z Meksykiem jeśli nie obejmie ona również Kanady.

Trump zagroził w poniedziałek nałożeniem cła na sprowadzane z Kanady samochody, jeśli nie przyłączy się ona do rozmów na temat zmian w NAFTA. W sobotnich wpisach na Twitterze potwierdził swój negatywny stosunek do tego układu, który według niego powoduje w USA zamieranie przemysłu wytwórczego i likwidowanie miejsc pracy.

PAP, MS