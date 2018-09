Prezydenci Duda i Trump o wojsku i energetyce

Krzysztof Szczerski szef gabinetu prezydenta RP zapowiedział w Waszyngtonie w sobotę, że „fundamentalnymi tematami” zbliżającego się spotkania prezydentów Polski i USA Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa będzie współpraca w dziedzinie militarnej, energetycznej i inwestycje amerykańskie w Polsce.

Prezydencki minister, który przyjechał do Waszyngtonu na ceremonie żałobne po śmierci senatora Johna McCaina, podczas rozmowy z korespondentami polskich mediów w sobotę, wyjaśnił, że spodziewana tematyka planowanego na 18 września spotkania w Białym Domu, będzie obejmowała zagadnienia „obecności wojskowej USA w Polsce i rozwoju tej obecności w różnych formach”.

Odpowiadając na pytanie o znaczenie przyjętej przez Kongres w ub. miesiącu w ramach „Ustawy o autoryzacji wydatków na obronę narodową im. Johna McCaina” (John McCain National Defense Authorization Act - NDAA) poprawki zobowiązującej szefa resortu obrony do przedstawienia, nie później niż do 1 marca 2019 , raportu oceniającego „wykonalność i zasadność stałego stacjonowania w Rzeczypospolitej Polskiej sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych”,Szczerski powołując się na niewymienionych z nazwiska członków Kongresu, powiedział, że przyjęcie tej poprawki zdaniem jego rozmówców - niewymienionych z nazwiska członków Kongresu - oznacza, że decyzja w tej sprawie jest już podjęta”.

Mogę Państwu zdradzić, że rozmawiałem niedawno w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami Kongresu, właśnie o tej ustawie, którzy powiedzieli mi, że jeśli ta poprawka przeszła i jeśli mówi, że studium wykonalności ma być gotowe na wiosnę, to znaczy, że decyzja jest już podjęta. Po to się zleca studium aby mieć podstawy do takiej decyzji - powiedział min. Szczerski.