Oettinger obsztorcowuje kolejny kraj UE

Unia Europejska przynosi Włochom korzyści - argumentuje komisarz UE ds. budżetu i programowania finansowego Guenther Oettinger. W wywiadzie dla dziennika „Corriere della Sera” w niedzielę podkreślił, że kraj, aby móc się rozwijać, musi być „wiarygodny”.

W naszym interesie leży to, aby Włochy były stabilne- stwierdził unijny komisarz.

Przypomniał, że finansowanie, dzięki któremu gospodarka kraju dobrze funkcjonuje, „nie pochodzi z Europejskiego Banku Centralnego, ale z banków, ubezpieczeń i innych prywatnych inwestorów”.

Dlatego trzeba być wiarygodny- dodał Oettinger. – Jest to ważne dla stanu kont, konkurencyjności, długoterminowej stabilizacji. Obowiązek utrzymania finansów publicznych w dobrym stanie jest europejski, ale ma go także każdy kraj wobec siebie samego.

Wyraził przekonanie, że Włochy muszą przygotować budżet, dzięki któremu możliwa będzie redukcja długu publicznego „w wiarygodny sposób”.

Odpowiadając na zarzuty obojętności i braku pomocy ze strony UE w sprawie migracji, jakie kierują przedstawiciele włoskiego rządu, Oettinger zapewnił: Komisja robi to, co może, by wspierać Włochy, przy pomocy funduszy europejskich i zasobów ludzkich . Przypomniał, że kwestia migrantów jest „wspólną odpowiedzialnością Unii”, nie tylko państw pierwszej linii, dokąd przybywają.

Kiedy na Morzu Śródziemnym jest statek pełen uchodźców, staramy się przekonać kraje, aby ich podzieliły między siebie. Komisja Europejska nie jest zagubiona ani w defensywie. Próbujemy być pozytywni, w granicach naszych uprawnień- oświadczył Guenther Oettinger.

Odnosząc się do włoskiej groźby zablokowania wpłaty rocznej składki do budżetu UE i weta wobec następnego budżetu, unijny komisarz zaznaczył: Unikanie problemów z europejskim budżetem leży w interesie wszystkich .

_ Wpłacanie tego, co zostało ustalone, jest obowiązkiem, którego nikt nie złamał od lat 50- oświadczył komisarz UE.

Podkreślił, że kwot tych potrzebuje pół miliarda Europejczyków.

My w Komisji nie jesteśmy doskonali, ale staramy się jak najlepiej- powiedział Oettinger.- Jestem pewien - oznajmił- że po Brexicie żaden inny kraj nie zechce odejść lub zniszczyć UE.

MS, PAP