Dodatek specjalny Sieci: Polska strategia dla Europy

W dniach 4-6 września w Krynicy-Zdroju spotykają się liderzy polskiej i światowej ekonomii. Tematy związane z integracją europejską od lat stanowią główne punkty dyskusji i debat podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy. W tym roku, jak zapowiadają organizatorzy, także ich nie zabraknie, a goście reprezentujący m.in. kraje Grupy Wyszehradzkiej, naszych sąsiadów, instytucje unijne oraz wiele organizacji gospodarczych będą mieli okazję rozmawiać np. o wyzwaniach związanych z Brexitem, kryzysem migracyjnym i współpracą Unii z krajami Europy – czytamy na łamach specjalnego dodatku, jaki z tej okazji ukazał się w najnowszym numerze tygodnika „Sieci”.

Artykuły w dodatku specjalnym poświęcone są tematyce planów na tegoroczne XXVIII Forum Ekonomiczne w Krynicy.

Dziś organizatorzy kierują uwagę uczestników na kryzys projektu europejskiej wspólnoty, pytając o wspólnotę wartości i interesów, stawiając oba pojęcia w kontrze – przybliża temat Maciej Wośko, redaktor naczelny „Gazety Bankowej” w artykule wstępnym dodatku pt. ,,Porozmawiajmy o naszej Europie”.

Dodatek otwiera list do uczestników Forum od Prezesa Rady Ministrów RP, Mateusza Morawieckiego, który podkreśla możliwości rozwoju krajów Europy Środkowo-Wschodniej:

Projekt europejski musi odbudować poczucie bezpieczeństwa, którego obietnica stała u jego początków. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej pokazują, że szybki wzrost gospodarczy i bezpieczeństwo obywateli dzięki racjonalnej polityce migracyjnej są możliwe. Coraz więcej krajów zachodniej Europy to dostrzega, przestawiając się na tory środkowoeuropejskie w swojej refleksji o przyszłości Unii.

W dodatku znajdziemy też obszerne fragmenty i omówienie wywiadów z prezydentami Polski i Chorwacji opublikowanych w nowym wydaniu miesięcznika „Gazeta Bankowa”. Prezydent RP, Andrzej Duda omawia potencjał Polski w działaniu na rzecz rozwoju gospodarczego: Teraz nadszedł moment, by także instytucje unijne i nasi główni partnerzy gospodarczy w Europie, w tym oczywiście Niemcy, dostrzegli potencjał we współpracy z naszym regionem jako wspólnotą państw zorganizowanych w jednoczącą je inicjatywę .

W dodatku przytoczono również słowa Kolindy Grabar-Kitarović, prezydent Republiki Chorwacji, która podkreśla, że celem Inicjatywy Trójmorza jest zrównoważony rozwój Unii Europejskiej: Zdaniem chorwackiej prezydent inicjatywa, która narodziła się dwa lata temu na spotkaniu Dudy i Grabar-Kitarović w Dubrowniku, jest wspólną wizją dwojga prezydentów .

W artykułach w dodatku specjalnym skupiono się także na przybliżeniu tematów, które będą poruszane podczas tegorocznego forum – sytuacja gospodarcza Polski, stan realizacji projektów rządowych i Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Artykuł ,,Mieszkanie plus czynsz i specustawa” podsumowuje warunki realizacji programu Mieszkanie plus oraz specustawę, która ma program wspomagać:

Piotr Rosik w swoim artykule ,,Rynki kapitałowe: region powinien iść razem” wskazuje na kondycję warszawskiej i europejskich giełd:

Oczywiście, jeśli w regionie wybrano by drogę integracji (konsolidacji), nie sposób byłoby zrealizować ją bez udziału parkietu warszawskiego. A nawet więcej: konsolidacja musiałaby być przeprowadzona pod batutą GPW. To przy ul. Książęcej jest notowanych najwięcej spółek (nawet więcej niż w Wiedniu!) o największej kapitalizacji, polski parkiet jest najbardziej płynny i najnowocześniejszy.

W ciągu 12 miesięcy, od maja 2017 r. do maja 2018 r., kapitalizacja giełd amerykańskich poszła w górę o 16 proc., azjatyckich o 23 proc., a europejskich ledwie o 9 proc. To pokazuje, że rynek kapitałowy na Starym Kontynencie może nie tkwi zupełnie w miejscu, ale nie rozwija się tak szybko jak konkurencja. Rosik jednocześnie omawia szanse na konsolidację rynków:

Kajetan Kutnowski w materiale ,,Polska na fali wznoszącej” opowiada o sukcesie Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju:

W pierwszych sześciu miesiącach tego roku Polska zanotowała najwyższy wzrost gospodarczy w Europie, który wyniósł aż 5,1 proc., gdy tymczasem średnia unijna wyniosła w tym okresie 2,2 proc. W tym samym czasie inwestycje polskich firm zwiększyły się realnie o 10,3 proc., co jest najlepszym wynikiem od 2015 r. W niespełna trzy lata dobrej zmiany wpływy fiskalne do budżetu państwa z trzech głównych podatków – VAT, CIT i PIT – wzrosły o ok. 70 mld zł.