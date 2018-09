Morawiecki: Nie będziemy dzielić samorządów

Jest szereg przykładów, że my nie dzielimy samorządów, tylko patrzymy na dobro mieszkańców, dobro obywateli. Tam, gdzie można poprawić obywatelom los, nie ma barw politycznych - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Premier w niedzielę po konwencji wyborczej PiS w Warszawie, udał się specjalnym kampanijnym autobusem do Łowicza. Szef rządu od tej wizyty rozpoczyna objazd po Polsce, w trakcie którego politycy partii będą promować program PiS na wybory samorządowe.

Chcemy po prostu jak najlepiej wykorzystać ten czas, żeby być jak najbliżej ludzi, bo to jest ważne nie tylko w wyborach samorządowych, ale szczególnie w wyborach samorządowych - powiedział Morawiecki podczas przejazdu do Łowicza. - Do tej pory tak było, z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że po stronie tych gospodarzy ze Zjednoczonej Prawicy, to oni byli bardzo profesjonalni, sprawni i tam współpraca się świetnie układała. Jednak jest też szereg przykładów, że my nie dzielimy samorządów, tylko patrzymy na dobro mieszkańców, dobro obywateli - zaznaczył premier, pytany o współpracę rządu z samorządami.