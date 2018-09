Pięć propozycji PiS na wybory samorządowe

Obniżka rachunków za ciepło, energię i utylizację odpadów, odbudowa połączeń autobusowych, upowszechnienie dostępu do szybkiego internetu, dwukrotne zwiększenie nakładów dla domów seniora i 500 mln zł na place zabaw, ośrodki sportowe czy siłownie plenerowe - to cele pięciu propozycji PiS na wybory samorządowe przedstawionych w niedzielę przez premiera Mateusza Morawieckiego.

Pięć propozycji dla samorządów idzie w ślad za tzw. piątką Morawieckiego, czyli pięcioma projektami rządowymi zapowiedzianymi przez szefa rządu na konwencji PiS w kwietniu. Szef rządu obiecał wówczas wprowadzenie mniejszego ZUS dla małych firm, obniżenie CIT dla małych i średnich firm do 9 proc., wyprawkę w wysokości 300 zł dla uczniów, 23 mld zł na program dla seniorów Dostępność+, przeznaczenie 5 mld zł na stworzenie nowego funduszu dróg lokalnych.

Nowe propozycje przedstawione w niedzielę mają - według premiera - na celu jak najlepszą współpracę między władzą centralną a samorządami. Szef rządu dodał, że zrodziły się one ze spotkań z Polakami w ponad 1000 miejscowościach w całym kraju, które odbyli politycy Zjednoczonej Prawicy.

Pierwsza z zaprezentowanych przez Morawieckiego propozycji to program termomodernizacji „Ciepły dom”, który skutkować ma m.in. niższymi rachunkami za energię i czystszym środowiskiem oraz program „Segregujesz - płacisz mniej”, który ma obniżyć opłaty śmieciowe w zamian za segregowanie odpadów komunalnych.

Kolejnym filarem programu samorządowego PiS są propozycje skierowane do „otoczenia domu”. To m.in. znaczące, co najmniej dwukrotne zwiększenie nakładów dla domów seniora, a także zagwarantowanie możliwości aktywności sportowych i rekreacyjnych dla młodych ludzi, dzieci i rodzin poprzez przeznaczenie w najbliższych latach 500 mln zł na nowe place zabaw dla dzieci, ośrodki sportowe czy siłownie plenerowe.

Trzecia propozycja przedstawiona przez szefa rządu to program „Nowoczesna gmina”, który ma dotyczyć „dalszego otoczenia”. „To chodnik, dworzec, autobus” - doprecyzował. Program ten zakłada m.in. dofinansowanie do budowy - tam, gdzie ich nie ma - chodników do szkoły, największy od dekad program renowacji lokalnych dworców, skierowany także do mniejszych ośrodków miejskich, a także podwojenie środków dla gmin, które będą chciały odbudowywać połączenia autobusowe.

To właśnie zamykanie lokalnych dworców PKS, zwijanie linii autobusowych - obok zamykania posterunków policji - jest „niechlubnym symbolem zwijania się Polski” - zaznaczył szef rządu.

Czwarty punkt programu PiS dla samorządów ma na celu wyrównanie szans dla mieszkańców mniejszych ośrodków poprzez upowszechnienie dostępu do szybkiego internetu. „To (program) 100 Megabitów na 100 lat niepodległości Polski. Autostrady internetowe są dzisiaj tak ważne, jak autostrady A1, A2, A3, czy A4” - podkreślił Morawiecki. Zapowiedział, że rząd PiS w ciągu najbliższych 3-4 lat wyda na budowę szerokopasmowego internetu 4 mld zł, aby podłączyć do niego 20 tys. szkół i wszystkie gminy.

Ostatnią z zaprezentowanych przez premiera propozycji PiS jest przeznaczenie 300 mln zł na program wsparcia dla wprowadzania budżetów obywatelskich w mniejszych ośrodkach pod nazwą „Mieszkasz - decydujesz”. Jego efektem ma być decydowanie przez mieszkańców o przeznaczeniu pół procent wartości ogółu budżetu na obszarach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

Jak mówił, jest to część programu republikańskiego PiS, który buduje kontakt obywatela z państwem i lokalną ojczyzną.

Poprzez te budżety obywatelskie chcemy aktywizacji społecznej, chcemy by ludzie wzięli sprawy we własne ręce - mówił szef rządu.

MS, PAP