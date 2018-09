Koszt wyprawki we Włoszech to 526 euro

526 euro - tyle średnio kosztuje szkolna wyprawka dla ucznia we Włoszech. Kwota ta obejmuje podręczniki i wszelkie pomoce, począwszy od plecaka i piórnika. Koszty te obliczyła federacja konsumentów zwracając uwagę, że wzrosły od zeszłego roku o prawie 1 proc.

Przed rozpoczęciem roku szkolnego rodzice muszą przygotować się na duży wysiłek finansowy - ostrzega Federacja, która podsumowała wszystkie wydatki na kilka dni przed pierwszym dzwonkiem.

W analizie cen artykułów szkolnych zwrócono uwagę na to, że od zeszłego roku najbardziej zdrożały piórniki i dzienniczki, zwłaszcza te tematyczne, nawiązujące do popularnych filmów. Ich ceny sięgają kilkunastu euro.

Komplet nowych podręczników to średni wydatek 456 euro. Jest on wyższy w przypadku uczniów, rozpoczynających gimnazjum bądź liceum czy technikum. Jak obliczyła konsumencka organizacja, Fedeconsumatori, suma ta wzrasta nawet do ok. tysiąca euro, gdy konieczny jest zakup podstawowych słowników, na przykład do greki i łaciny.

Federacja zaapelowała o zwiększenie ulg na zakup książek szkolnych, po to, by - jak podkreślono - gorsza sytuacja materialna rodziny „nie zagrażała w żadnym razie prawu do nauki”. Wśród propozycji przedstawionych Ministerstwu Oświaty jest ta, by wydawcy podręczników aktualizowali w wersji cyfrowej starsze podręczniki, by nie trzeba było kupować wyłącznie najnowszych wydań.

(PAP)