Adwokaci Altusa chcą pozwać CBA

„Adwokat nie powinien komentować w mediach wyroków niezawisłych sądów”, lecz w sytuacji, w której one „wydawane są z pogwałceniem podstawowych zasad prawa - nie może milczeć jako obrońca i jako obywatel” argumentują obrońcy byłych członków zarządu Altus TFI publikując swoje oświadczenia. Mimo tego wstępu, trudno oprzeć się wrażeniu, że to czysto polityczne wypowiedzi. Adwokatka Piotra Osieckiego zatytułowała swoją nawet „BezPrawie i NieSprawiedliwość”.

Adwokat Radosław Potrzeszcz (obrońca Jakuba Ryby, byłego wiceprezesa Altus TFI) oraz adwokat Jolanta Turczynowicz-Kieryłło (obrońca Piotra Osieckiego) skomentowali zarzuty stawiane swoim klientom w sprawie związanej z GetBackiem.

Stawianie zarzutów, że mój klient, obok Piotra Osieckiego miał brać udział w zmowie mającej na celu zakup przez GetBack SA spółki notowanej publicznie po zawyżonej cenie jest absurdem - komentuje Potrzeszcz.

Prokuratura usiłuje stworzyć wrażenie, że spółka EGB, której cena jednej akcji na rynku według notowań z okresu transakcji przekraczała 15 zł., miała być znacznie mniej warta, choć cena ta, uwzględniając również tzw. premię za kontrolę, odpowiada wartości transakcji. Sprzedano, co wiadomo publicznie, 13 mln akcji po cenie 16 zł, co dało kwotę 208 milionów zł. Proste. Pomijając zatem, że oderwanym od rzeczywistości jest twierdzenie, jakoby GetBack S.A. przepłacił grubo ponad 100 milionów zł, to jest rzeczą nie do przyjęcia snucie niepotwierdzonych żadnymi dowodami domysłów, że mój klient miał wchodzić w jakieś porozumienia z Konradem K. i innymi przedstawicielami GetBack aby tenże Getback zapłacił rzekomo zawyżoną cenę za akcje EGB -wylicza adwokat Ryby.