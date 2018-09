Polska Bezgotówkowa trafia do urzędów

Program Polska Bezgotówkowa od września rozszerzono o urzędy i inne instytucje sektora publicznego, a także podmioty niebędące przedsiębiorcami, a przyjmujące płatności - poinformowano w komunikacie. Oznacza to, że płatności bezgotówkowej można dokonać m.in. w urzędach gminnych, czy sądach.

Już od 1 września 2018 roku Program Polska Bezgotówkowa, który początkowo skierowany był tylko do przedsiębiorców, został rozszerzony o urzędy i inne instytucje sektora publicznego oraz podmioty niebędące przedsiębiorcami, a przyjmujące płatności. Tym samym obejmie on swoim działaniem takie instytucje jak urzędy gminne, sądy, uczelnie wyższe, instytucje kultury, sztuki i sportu, parki narodowe oraz szpitale i przychodnie, przedsiębiorstwa komunalne, a także fundacje czy stowarzyszenia - poinformowała w poniedziałkowym komunikacie Fundacja Polska Bezgotówkowa.

Jak dodano, urzędy, instytucje i inne podmioty państwowe, które zdecydują się przyłączyć do Programu, otrzymają wsparcie ze strony Fundacji polegające na pokryciu kosztów związanych z otrzymaniem i instalacją terminala do akceptacji kart oraz miesięcznych kosztów obsługi płatności bezgotówkowych.

Zależy nam, aby instytucje publicznie przystąpiły do Programu Polska Bezgotówkowa. Jest to wygodne zarówno dla samych urzędników i pracowników instytucji państwowych, jak i obywateli. Każdy zasługuje na to, aby mieć swobodny wybór, czy za daną usługę chce zapłacić gotówką, czy bezgotówkowo. Konsumentom coraz bardziej zależy na wygodzie i oszczędności czasu, dlatego też takie miejsca jak urzędy, muzea, parki narodowe czy obiekty sportowe starają się odpowiedzieć na ich potrzeby - powiedział cytowany w komunikacie prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa Mieczysław Groszek.