O czym będziemy rozmawiać w Krynicy

Premier Mateusz Morawiecki wystąpi w sesji plenarnej „Europa wspólnych wartości czy Europa wspólnych interesów?”. Pytanie, na które będzie odpowiadał szef rządu, jest też hasłem całego tegorocznego Forum Ekonomicznego, dlatego sesja z udziałem premiera Morawieckiego to centralne wydarzenie polskiego Davos

Uczestnicy rozmowy, premierzy państw naszego regionu, będą debatować nad wizją reformy Europy. Wydaje się, że obecnie rywalizują z sobą dwie konkurencyjne koncepcje: jedni chcą integracji opartej na wspólnych wartościach, inni woleliby ograniczyć współpracę tylko do kwestii gospodarczych i poprzestać na uczynieniu kontynentu strefą wolnego handlu. Obie koncepcje mają swoich zwolenników, a problemy sprawiać może nie tylko wybór lepszej alternatywy, lecz już samo zrozumienie, co one oznaczają. Co to są wspólne wartości europejskie i kto powinien je określać – zwłaszcza w sytuacji, kiedy rozbieżności ideologiczne wydają się dzielić Stary Kontynent w nie mniejszym stopniu niż różnice ekonomiczne?

Jeszcze raz o integracji

Wśród gości 28. Forum Ekonomicznego jest też szef resortu spraw zagranicznych w rządzie Mateusza Morawieckiego. Minister Jacek Czaputowicz weźmie udział m.in. w panelu zatytułowanym „Ciche połoniny – jak zapewnić bezpieczeństwo polityczne w Europie Karpat?”. Zaproszeni goście to urzędnicy najwyższego szczebla państw Europy Środkowo-Wschodniej: Péter Szijjártó, minister spraw zagranicznych i handlu Węgier; Edgars Rinkēvičs, minister spraw zagranicznych Łotwy; Zsolt Németh, przewodniczący Komisji ds. Zagranicznych węgierskiego Zgromadzenia Narodowego; oraz Martin Fedor, przewodniczący Polsko-Słowackiej Grupy Przyjaźni i były minister obrony Słowacji.

Paneliści będą rozmawiać na temat różnych wymiarów integracji w ramach rozszerzonej Grupy Wyszehradzkiej: „głębokości” integracji (jak dziś rozwinięta jest współpraca, jakie są perspektywy zacieśniania relacji) i jej „szerokości” (o jakie państwa można rozszerzyć grupę w formule V4+). Głównym tematem będzie jednak problem bezpieczeństwa naszej części Europy, a zwłaszcza zagrożeń płynących ze wschodu.

Goście z Europy…

Wśród gości zagranicznych z pewnością warto zwrócić uwagę na obecność Briana Unwina. Były prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego spróbuje odpowiedzieć na pytania: jak zmieni się europejski krajobraz finansowy po Brexicie? Które miasto stanie się po Londynie nową finansową stolicą UE? Odpowiedzi Brian Unwin będzie udzielał wraz z pozostałymi gośćmi paneli pt. „ Rynki finansowe UE po 2019 roku. Najważniejsze zmiany” oraz „Wygrywa strateg, przegrywa taktyk. O znaczeniu strategii dla państwa i korporacji”. Premier Litwy – Saulius Skvernelis, który weźmie udział w debacie na temat Europy, przyjedzie do Krynicy wraz z ministrami: energetyki Žygimantasem Vaičiūnasem, ministerem ochrony środowiska Litwy – Kęstutisem Navickasem, Rokasem Maciulisem – szefem litewskiego resortu komunikacji. Obecność w Krynicy potwierdził również minister spraw zagranicznych Łotwy – Edgars Rinkēvičs. Liliana Pavlova to jedna z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych osobowości świata politycznego w Bułgarii. Dwukrotnie pełniła funkcję ministra ds. rozwoju regionalnego i prac publicznych w gabinetach kierowanych przez premiera Boyko Borysowa. W 2017 r. premier powierzył jej misję kierowania sprawami bułgarskiej prezydencji w Radzie UE. Minister Pavlova weźmie udział w panelu dotyczącym polityki spójności UE po 2020 r. Gościem 28. Forum Ekonomicznego w Krynicy będzie były premier Saksonii, działacz CDU i ekonomista prof. Georg Milbradt. Weźmie udział w panelu dyskusyjnym „Inwestycje transgraniczne szansą na rozwój regionów przygranicznych”, którego celem będzie ukazanie znaczenia współpracy i inwestycji transgranicznych jako kluczowych instrumentów budowania dobrosąsiedzkich stosunków pomiędzy państwami. Rokas Maciulis, szef litewskiego resortu komunikacji, weźmie natomiast udział w panelu dyskusyjnym pt. „Przyszłość infrastruktury drogowej w Europie”. Goście panelu omawiać będą najważniejsze kwestie dotyczące transportu, który pozostaje jednym z najważniejszych wyzwań rozwoju ekonomicznego na Starym Kontynencie.

… i z polskiego rządu

Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego, będzie m.in. gościem specjalnym panelu „Czy kultura w Europie Środkowej to już przemysł?”, w którym dyskutanci spróbują odpowiedzieć na pytania o aktualny stan i przyszłość kultury w naszym regionie: co jest współczesnym kołem zamachowym rozwoju kultury w Europie Środkowej? Wicepremier Gliński weźmie także udział w rozmowie na temat dwóch postaci współczesnego konserwatyzmu w Europie. Wśród gości i panelistów tegorocznego forum będą też na pewno minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska oraz minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Minister Łukasz Szumowski jako inicjator ogólnopolskiej debaty „Wspólnie dla zdrowia” weźmie udział w IX Forum Ochrony Zdrowia, w dniach 4–6 września br. Spotkania osób decydujących o polityce zdrowotnej państwa od lat wpisują się w scenerię Forum Ekonomicznego w Krynicy. To tu najznakomitsi goście z kraju i z zagranicy rozmawiają o najważniejszych wyzwaniach stojących przed Europą i światem w nadchodzących dekadach.