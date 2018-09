KRYNICA: Wspólnota europejskich interesów czy wartości

W tym roku dni od 4 do 6 września są na czerwono zaznaczone w kalendarzach wszystkich najważniejszych polityków, samorządowców, ekonomistów i biznesmenów. Wszyscy oni już po raz 28. spotkają się na Forum Ekonomicznym w Krynicy. Hasłem przewodnim tego spotkania będzie pytanie: „Europa wspólnych interesów czy Europa wspólnych wartości?”

Przez trzy dni, ze względu na gości, to będzie najpilniej strzeżone miejsce w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Przede wszystkim jednak to nieco ponad 10-tysięczne miasto znów stanie się polityczną i ekonomiczną stolicą kontynentu. To już tradycja, że w Krynicy pojawiają się byli i obecni prezydenci, premierzy oraz wysokiej rangi politycy. Obok nich swoje miejsce znajdują prezesi największych spółek giełdowych, właściciele rosnących start-upów czy kadra menedżerska międzynarodowych korporacji.

Tegoroczne hasło forum – „Europa wspólnych interesów czy Europa wspólnych wartości?” – ma odpowiedzieć na pytanie o najbliższą przyszłość Starego Kontynentu.

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, wciąż odżywające problemy migracyjne czy tarcia gospodarcze ze Stanami Zjednoczonymi pokażą, jaką drogą chce iść Europa w nadchodzących latach. Z jednej strony mówi się o jedności i solidarności wszystkich państw. Z drugiej strony największe kraje wspólnoty zaczynają mówić o swojej unii wewnątrz Unii i „Europie dwóch prędkości” – wyjaśnia Zygmunt Berdychowski, przewodniczący rady programowej i pomysłodawca Forum Ekonomicznego w Krynicy. Najlepszym wyjściem byłoby połączenie interesów i wartości w jedno. W obliczu tak niepewnej sytuacji, jaką mamy na świecie, to bardzo trudne. Swoją pozycję lidera chcą podtrzymać Stany Zjednoczone, które muszą coraz mocniej walczyć z Chinami. Dlatego mamy pomiędzy tymi krajami wojnę celną. Rosja niby uśpiona patrzy na to wszystko z boku. Nie można mieć jednak złudzeń, że tam ambicje imperialistyczne są zawsze na pierwszym miejscu. Logicznie patrząc, Europa powinna się trzymać razem. Tymczasem obserwujemy sytuację, w której ile jest państw, tyle własnych interesów, które nie zawsze idą w parze z wartościami – dodaje Berdychowski.

Forum z roku na rok ma coraz więcej gości. Podczas zbliżającej się edycji spodziewanych jest ich ponad 4 tys. Prawie 40 proc. z nich to osoby z zagranicy. Wielu ważnych panelistów przyjeżdża z Europy Wschodniej czy nawet Kaukazu Południowego. Gruzja to zresztą miejsce, gdzie idee z Krynicy zostały wprowadzone w życie. W maju odbyło się tam pierwsze w historii Forum Ekonomiczne w Tbilisi. Jego gościem był m.in. Andrzej Duda, który docenił wagę tego wydarzenia.

Jestem dumny, że wzorce, które na przestrzeni ostatnich ponad 20 lat zostały wypracowane w Polsce, znajdują dziś zastosowanie w Gruzji, że to forum odbywa się we współpracy z fundacją organizującą Forum Ekonomiczne w Krynicy – mówił w Tbilisi prezydent RP.

Program tegorocznego forum obejmuje sześć sesji plenarnych oraz niemal 200 dyskusji panelowych z kilku zagadnień. Goście będą się poruszać po zagadnieniach z obszarów biznesu i zarządzania, inwestycji i rozwoju, Europy i świata, makroekonomii, nowej gospodarki, państwa i reform, społeczeństwa, a także polityki międzynarodowej. Tradycyjnie odbędą się również fora bezpieczeństwa, innowacji, ochrony zdrowia, regionów i energetyczne. Zaplanowano sześć sesji plenarnych, a wśród przyznawanych nagród nie zabraknie na pewno tej dla Człowieka Roku. Przewidziano także wydarzenia specjalne związane z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę.

Forum Ekonomiczne w Krynicy ma swoją rangę i markę. Wiedzą o tym wszyscy, którzy rezerwują sobie czas na początku września, aby się tam pojawić. Co roku to dla nas duże wyzwanie, aby sprostać ich oczekiwaniom. Program jak zwykle jest bardzo różnorodny i to daje nam szerokie spektrum możliwości w zapraszaniu najważniejszych gości. Bardzo dużą wagę przykładamy do osób, które przyjeżdżają z zagranicy, tak aby wszyscy wiedzieli, że forum to wydarzenie międzynarodowe. Tak jesteśmy postrzegani w Europie. To wielkie wyróżnienie, ale też świadomość tego, jak dużą pracę musimy wykonać, żeby wciąż być na szczycie – podkreśla Kinga Redłowska, dyrektor programowa forum.

Spośród już zarejestrowanych osób można podać choćby nazwiska premiera Litwy – Sauliusa Skvernelisa, marszałka Sejmu – Marka Kuchcińskiego, ministrów polskiego rządu: finansów – Teresy Czerwińskiej, pracy, rodziny i polityki socjalnej – Elżbiety Rafalskiej, minister edukacji narodowej – Anny Zalewskiej, wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego – Piotra Glińskiego, ministra zdrowia – Łukasza Szumowskiego, ministra infrastruktury – Andrzeja Adamczyka, ministra środowiska – Henryka Kowalczyka, ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej – Marka Gróbarczyka, ministra sportu – Witolda Bańki, ministra spraw zagranicznych Łotwy – Edgarsa Rinkevicsa, ministra pracy i spraw socjalnych – Jany Maláčovej, prezesa Rady Mediów Narodowych – Krzysztofa Czabańskiego, prezesa Telewizji Polskiej – Jacka Kurskiego.

Naszym oczkiem w głowie są oczywiście ci najważniejsi z ważnych. Gości z najwyższej światowej półki, doskonale poruszających się w swoich obszarach zainteresowań, na pewno nie zabraknie. Liczymy na to, że w tym roku przekroczymy magiczną barierę 5 tys. zarejestrowanych osób. Forum to również dziennikarze i możemy się pochwalić, że mamy w bazie już ponad 1000 wniosków akredytacyjnych, choć procedura została otwarta trzy tygodnie temu. Tu także szykujemy jedną wielką niespodziankę, ale jeszcze za wcześnie, by mówić o szczegółach, bo sytuacja nie jest zależna tylko od nas – wylicza Piotr Tokarski, szef biura prasowego Forum Ekonomicznego.

Wydarzeniem bez precedensu będzie posiedzenie rządu w sprawie ochrony zdrowia. Minister Łukasz Szumowski, który zapoczątkował program „Wspólnie dla zdrowia”, będzie gospodarzem spotkania, w którym wezmą udział inni ministrowie na co dzień zaangażowani w sprawy kondycji polskiego społeczeństwa. Na Sądecczyźnie wspólnie będą chcieli wypracować nowy model funkcjonowania programów zdrowotnych, dzięki którym dostęp do świadczeń lekarskich mocno się poprawi. Dyskusja będzie dotyczyć wielu aspektów – wśród nich w teorii nawet tak odległych od codzienności gabinetów lekarskich jak zdrowa polska armia czy programy profilaktyczne dla najmłodszych. Właśnie dlatego do stołu zaproszeni zostaną m.in. ministrowie obrony narodowej czy finansów, których pośrednio dotyczą omawiane tematy. W tym roku forum wróci niejako do swoich korzeni, bo goście będą uczestniczyć w konwersacjach, które zostały nazwane: Rozmowy o Polsce i świecie. Wezmą w nich udział najważniejsze osoby, które mają się pojawić w Krynicy. Zaplanowane zostały wystąpienia nie tylko ministrów rządu premiera Mateusza Morawieckiego, lecz również polityków z pierwszych stron gazet – Grzegorza Schetyny, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Patryka Jakiego czy Włodzimierza Czarzastego.

Jednym z akcentów będzie także współpraca Grupy Wyszehradzkiej, a może wypracowanie nowego modelu, w którym mogłaby ona funkcjonować. W ostatnich latach bardzo dużo mówiło się o rozbieżnościach pomiędzy państwami partycypującymi w tej grupie. Szczególnie mocno było to widać podczas kryzysu migracyjnego czy ostatnich sporów na linii Polska–Unia Europejska, gdy nasz kraj dostał mocne poparcie jedynie ze strony Węgier. Być może przyszłością wyszehradzkiej czwórki jest otwarcie się na współpracę z innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Być może jej znaczenie w najbliższej przyszłości spadnie, szczególnie w perspektywie mocno akcentowanego partnerstwa w ramach tzw. Trójmorza. Z pewnością Krynica to dobre miejsce, aby dyskutować o tak ważnych i strategicznych sojuszach, które mają wielki wpływ na funkcjonowanie wszystkich państw na Starym Kontynencie.

Szczególnie istotne będą zagadnienia związane z samorządem regionalnym. Niedługo po zakończeniu forum odbędą się przecież wybory. Stąd w programie m.in. tematy dotyczące przyszłości samorządu, rozwoju Polski Wschodniej czy idei smart city. Dużą rangę będzie miało także Forum Ochrony Zdrowia. Tu poruszone zostaną kwestie organizacji systemu ochrony zdrowia, przyszłości kardiologii czy dostępu do leków onkologicznych. Program Forum Ekonomicznego jest już niemal zamknięty, a wielu gości potwierdziło swoją obecność. Dla niektórych z nich wrzesień w Krynicy to od lat obowiązkowy punkt w kalendarzu.