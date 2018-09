Atrakcje rodzinne na Verva Street Racing

Wystawa ponad 500 wyjątkowych aut, kilka godzin emocjonujących pokazów motoryzacyjnych, koncerty gwiazd i bogata strefa rodzinna z licznymi atrakcjami dla uczestników w każdym wieku – tak wygląda program Verva Street Racing. Tegoroczny festiwal motoryzacji odbędzie się już 8 września na ul. Stanisława Lema oraz w Parku Lotników Polskich w Krakowie.

Verva Street Racing to wiele więcej niż wystawa unikalnych pojazdów i motorsport w spektakularnym wydaniu. Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji dla całych rodzin, wśród których znajdziemy gry i zabawy dla najmłodszych, wirtualne wyścigi, symulacje związane z bezpieczeństwem na drodze, jak również pouczające pokazy ratownictwa i pierwszej pomocy.

Rozrywka dla całych rodzin

W strefie rodzinnej zlokalizowane będą wielkie zjeżdżalnie i zamki do skakania, kule do zabaw na wodzie oraz eurobungee. W kąciku przedszkolaka na maluchów czekać będą doświadczone opiekunki, które pomogą wyzwolić im kreatywność podczas malowania i składania makiet własnych aut. W strefie symulatorów nieco starsi uczestnicy będą mieli szansę zostać kierowcą bolidu Formuły 1, a w strefie Xbox pasjonaci wirtualnej rzeczywistości dostaną do swojej dyspozycji kilkadziesiąt stanowisk do gry na konsolach.

Edukacja i inspirujące spotkania

Symulatory posłużą uczestnikom Verva Street Racing jednak nie tylko do zabawy. Doświadczyć będzie można na nich kontrolowanego zderzenia lub dachowania pojazdu oraz spojrzeć na świat przez alkogogle. Będzie również można zmierzyć swój czas reakcji za pomocą profesjonalnych refleksomierzy.

W strefie straży pożarnej uczestnicy zobaczą najnowsze wozy bojowe, a także wezmą udział w pokazach gaszenia pożarów, ratownictwa i pierwszej pomocy. W strefie akademickiej odbędą się spotkania ze studentami Politechniki Krakowskiej oraz Politechniki Warszawskiej, którzy zaprezentują swoje motoryzacyjne projekty, m.in. pojazd Kropelka oraz zdalnie sterowaną jednostkę do badań kontroli trakcji. Strefa elektromobilności odkryje przed wszystkimi świat tej coraz bardziej dynamicznie rozwijającej się gałęzi motoryzacji. Źródłem inspiracji będą także młodzi zawodnicy Akademii Orlen Team, którzy swoją pasją zarażać będą zwiedzających padok dynamiczny.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Przy wejściu na festiwal rozdawane będą specjalne opaski dla dzieci, na których umieszczone zostaną numery telefonów ich rodziców. Ponadto, organizatorzy przykładają szczególną uwagę do kwestii bezpieczeństwa w okolicach toru z pokazami motoryzacyjnymi. Będzie on wygrodzony specjalnymi separatorami tworzącymi strefę bezpieczną. W okolicy pokazów rekomendowane jest również użycie stoperów do uszu lub specjalnych słuchawek dla najmłodszych uczestników.

Podczas imprezy chwilę relaksu zapewni uczestnikom strefa Stop Cafe z wygodnymi pufami i leżakami. W pobliżu strefy rodzinnej znajdzie się część gastronomiczna, w której skorzystać będzie można z oferty kilkunastu food trucków.

Tegoroczna edycja Verva Street Racing odbędzie się w sobotę 8 września w Krakowie na ul. Stanisława Lema i w Parku Lotników Polskich. Start wydarzenia o godzinie 13.00. Inicjatorem i organizatorem projektu jest PKN Orlen.