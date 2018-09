BGK: 350 mln zł dla innowacyjnych MŚP

Małe, mikro i średnie firmy wprowadzające na rynek innowacyjne usługi i produkty od 8 października będą mogły aplikować o tzw. premię technologiczną z BGK - poinformował w poniedziałek bank. Do rozdysponowania będzie 350 mln zł, a maksymalna premia będzie wynosić 6 mln zł.

Nabór wniosków - jak wyjaśnił bank - będzie prowadzony w sześciu rundach. Pierwsza startuje 8 października i potrwa do 7 listopada. Kolejne potrwają od 8 listopada do 6 grudnia; od 7 grudnia do 24 stycznia 2019 r.; od 25 stycznia do 28 lutego; od 1 marca do 10 kwietnia; od 11 kwietnia do 26 kwietnia do godz. 16.

Premia technologiczna - to dofinansowanie BGK, które jest przeznaczane na spłatę części kredytu technologicznego zaciąganego w bankach komercyjnych. Mogą się o nie ubiegać firmy, które w wyniku wdrożenia innowacyjnej technologii wprowadzą na rynek nowe lub znacząco ulepszone (w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium RP) produkty, usługi lub procesy.

Sektor MŚP dostrzega korzyści wynikające z wdrażania innowacji, takie jak podnoszenie produktywności czy możliwość oferowania nowoczesnych produktów i usług. Dowodem na to jest stałe, duże zainteresowanie przedsiębiorców kredytem na innowacje technologiczne. W tej perspektywie finansowej już ponad pół tysiąca firm otrzymało promesę premii technologicznej i skorzysta z dofinansowania. Misją BGK jest wsparcie przedsiębiorców w ich rozwoju - wskazał członek zarządu BGK Przemysław Cieszyński.

Od 2015 r. bank przeprowadził cztery nabory wniosków w kredycie na innowacje technologiczne, w których sektor MŚP złożył ponad 1,6 tys. wniosków o dofinansowanie w wysokości ok. 5,3 mld zł przy wartości inwestycji 11,4 mld zł. Promesę premii technologicznej zdobyło ponad 500 projektów, a wartość wsparcia ze strony BGK wyniosła ok. 1,7 mld zł.

Bank podał, że do tej pory zawarto ponad 370 umów o dofinansowanie na kwotę ponad 1,33 mld zł. Z premii korzysta np. branża meblarska, przemysł spożywczy, poligrafia, budowlanka czy branża motoryzacyjna.

Uzyskanie kredytu technologicznego z BGK było momentem przełomowym dla firmy. Dzięki kredytowi zbudowaliśmy halę produkcyjną, wyposażyliśmy park maszynowy i zatrudniliśmy nowych pracowników. Dodatkowo wdrożyliśmy w zakładzie nową technologię obróbki skrawaniem - przekonuje cytowany w komunikacie Paweł Siwak, właściciel firmy Usługi Ślusarskie. Dodał, że warunki kredytu są korzystne a współpraca z bankiem układała się bardzo dobrze.

Przedsiębiorcy zainteresowani premią będą mogli składać wnioski on-line za pośrednictwem generatora wniosków. Generator służy ponadto jako platforma komunikacji między bankiem a wnioskodawcą w trakcie oceny projektu.

SzSz(PAP)