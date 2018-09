Ponad 70 proc. Polaków uważa, że koszty życia w Polsce są wysokie lub bardzo wysokie. Z kolei prawie co czwarta osoba ocenia je jako normalne. Tylko 4 proc. osób jest zdania, że koszty życia w Polsce są niskie lub bardzo niskie - wskazuje druga edycja raportu Krajowego Rejestru Długów.

Według badań wykonanych przez Kantar Millward Brown na potrzeby raportu „Portfel statystycznego Polaka”, co miesiąc statystyczne gospodarstwo domowe ma do zapłaty zobowiązania na kwotę 1572 zł, podczas gdy trzy lata temu było to 976 zł. Według deklaracji, kwoty comiesięcznych rachunków, w porównaniu do badania z 2015 roku, wzrosły zatem o 61 proc.

193 zł za prąd, 102 zł za telefon, 108 zł za wodę, 52 zł za wywóz nieczystości, 68 zł za internet, 83 zł za telewizję kablową lub satelitarną, 116 zł za gaz, 514 zł za czynsz i 336 zł za energię cieplną - to średnie comiesięczne opłaty, jakie deklarują Polacy.

Łącznie z portfela naszych rodaków na opłaty i rachunki odpływa 1572 zł. Dla 70 proc. badanych - to dużo lub bardzo dużo. Według 25 proc. koszty życia w Polsce są normalne. Jedynie 4 proc. z nas uważa, że w Polsce żyje się tanio.

Co ciekawe, podczas gdy 65 proc. mężczyzn uznaje koszty życia w Polsce za wysokie lub bardzo wysokie, wśród kobiet jest to aż 77 proc. Najdotkliwiej wysokość comiesięcznych opłat odczuwają osoby z wykształceniem podstawowym - 82 proc. oraz emeryci i renciści - 8 proc.

Już po raz drugi stworzyliśmy diagnozę obciążeń finansowych Polaków. Chcieliśmy zwrócić uwagę na fakt, że koszty życia w Polsce są wysokie i jeśli comiesięczne opłaty nie są dokonywane w sposób regularny, a nowe zobowiązania zaciągane mało rozsądnie, może doprowadzić to do pojawienia się zadłużenia i to niemałego - mówi, cytowany w informacji prasowej, prezes Krajowego Rejestru Długów Adam Łącki. Żeby zobrazować sytuację, prócz statystycznych wyliczeń średnich kwot płaconych przez Polaków, w naszym raporcie pokazujemy też dane z naszej bazy. Przykładowo średnie miesięczne opłaty z tytułu czynszu za mieszkanie to 514 zł, a średnie zadłużenie w KRD z tytułu niepłaconego czynszu to już 12 093 zł - dodaje.

Według deklaracji respondentów, wszystkie opłaty, jakich dokonują co miesiąc, wzrosły w przeciągu trzech ostatnich lat. Począwszy od 20-proc. wzrostu w przypadku opłat za telewizję kablową, do nawet 188 proc. dla opłat za energię cieplną. Polacy odczuwają w swoich portfelach, że obecnie o wiele więcej płacą za media; rachunki za gaz, w ich odczuciu, wzrosły o 73 proc., podobnie jak rachunki za prąd (wzrost o 65 proc.), wodę (wzrost o 56 proc.), czy telefon (wzrost o 24 proc.).

W ocenie Polaków, koszty życia w naszym kraju są wysokie. W ciągu ostatnich trzech lat kwoty comiesięcznych rachunków do opłacenia wzrosły o 61 proc. Dla porównania, pensja minimalna w tym okresie wzrosła jedynie o 20 proc., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, według GUS, wzrosło o 23 proc.

Jak zaznaczono, prezentowane w raporcie dane to wynik deklaracji Polaków, a nie statystycznych wyliczeń. Typowe gospodarstwo domowe musi uiścić miesięcznie 1572 zł opłat z tytułu 9 rachunków, ale gdyby wziąć pod uwagę wszystkie możliwe zobowiązania, w tym również największe, jakim jest rata kredytu hipotecznego, którą opłaca już 19 proc. respondentów, to koszty te mogą sięgnąć 4663 zł - zaznacza Łącki.

Polacy najczęściej płacą za prąd, telefon, wodę, wywóz nieczystości. Średnie zadłużenie wobec dostawców prądu notowane w Krajowym Rejestrze Długów wynosi 1046 zł, a zadłużenie z tytułu rachunków za telefon - to średnio 2416 zł.

Największe średnie długi notowane w KRD, związane z comiesięcznymi rachunkami i opłatami, dotyczą energii cieplnej (12 178 zł) oraz czynszu (12 093 zł). To właśnie te dwie opłaty są jednymi z największych w całym portfelu comiesięcznych opłat. Statystyczne gospodarstwo domowe płaci co miesiąc 514 zł czynszu i 336 zł z tytułu energii cieplnej.

Jak wynika z raportu, po opłaceniu wszystkich comiesięcznych zobowiązań, średnio w portfelu zostaje nam prawie 1679 zł. Według co trzeciego Polaka jest to wystarczająca suma, która nie dość, że wystarcza na zakup jedzenia, ubrań, artykułów chemicznych i kosmetyków, to jeszcze na pokrycie kosztów rozrywki oraz oszczędności.

Najwięcej pieniędzy do dyspozycji po opłaceniu wszystkich stałych zobowiązań pozostaje osobom od 25. do 34. roku życia oraz osobom z wyższym wykształceniem - jest to średnio ponad 2600 zł, czyli niemal o tysiąc złotych powyżej średniej. Wśród osób o najwyższych zarobkach, powyżej 6 tys. zł i więcej, jest to średnio 3686 zł. Zdecydowanie więcej pieniędzy mają także mieszkańcy największych miast - 2099 zł, podczas gdy na wsiach jest to o ponad 700 zł mniej, bo zaledwie 1322 zł.

Najmniej pieniędzy zostaje w portfelu osób z wykształceniem podstawowym - 596 zł oraz u emerytów i rencistów - 775 zł. Zauważalna jest też duża dysproporcja pomiędzy kobietami i mężczyznami. Mężczyznom zostaje w portfelu 2180 zł, kobiety zaś mają do dyspozycji niemal o tysiąc zł mniej - zaledwie 1215 zł.

(PAP)